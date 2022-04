Jaldo recibió a rugbistas con síndrome de down que viajarán al mundial de habilidad mixta

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se reunió con los rugbistas Gabriel Salazar y Patricio Cerrutti, y el entrenador Alejandro Rodríguez, quienes son miembros del equipo de Rugby Inclusivo del Club Cardenales y viajarán en junio a Cork, Irlanda, para representar a la Argentina en el IMART CORK Irlanda 2022, el mundial de rugby de habilidad mixta.

La comitiva, que estuvo acompañada por familiares de los deportistas, fue encabezada por el presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, Fernando Juri.

IMART 2022 es el torneo más grande hasta la fecha con más 24 equipos compitiendo. El mundial es realizado por IMAS (Internacional Mixed Ability Sports) en las canchas de Munsgrave Park Cork Irlanda. Con la presencia de 15 países se dará cita a más de 1000 atletas de rugby (24 equipos masculinos y cuatro femeninos) como también de otros deportes.

“Estos deportistas fueron convocados para este mundial, y eso es una gran noticia no solo para ellos, sino para toda su familia, sus compañeros y los tucumanos. Ellos van a representar a la provincia”, subrayó Jaldo.

El esa línea, el gobernador explicó que los deportistas “tenían un problema económico para hacer esta travesía, que es cuantiosa". "En ese sentido, como Gobierno de la Provincia, siempre estamos ayudando. Por eso, hoy nos hicimos cargo de los gastos y les dimos la tranquilidad para que se preparen, sigan entrenando, porque el Estado los ayudará para que pueda viajar la delegación tucumana. Solo les pedimos que cuando vuelvan nos visiten y nos cuenten de su experiencia en este mundial”, celebró Jaldo.

“Esta oportunidad de participar en este mundial está desde 2019; por la pandemia se pospuso y fue reprogramado para junio de 2022. En este marco, el gobernador nos recibió de excelente manera y muy contento por la noticia de que los chicos de Tucumán puedan integrar el seleccionado de Argentina, para representar a la provincia y al país a nivel internacional”, sostuvo Alejandro Rodríguez, entrenador de Cardenales

Este evento se desarrolla con el apoyo de la UNESCO, la Unión Europea, IRFU y el Monsters Rugby Club, además se desarrollará un congreso académico con disertantes importantes de dicha especialidad (deporte, discapacidad y calidad de vida).

Por Tucumán está previsto que viajen seis personas: dos jugadores, tres habilitadores y un preparador físico. M.A.R.A.S XV (Mixed Ability Rugby Argentina) y Sudamérica XV (Mixed Ability Rugby Argentina, Chile, Ecuador). Se trata de Lucas Cerrutti, Pablo Salazar y Gastón Yance Cserge, además de Patricio, Gabriel y su entrenador.

“Tenemos muchas ganas, expectativas e ilusión de ir a Irlanda, porque es el primer viaje que realizará la delegación de Tucumán. Estamos contentos, hay mucha alegría porque el gobernador Jaldo nos va ayudar. Es un sueño pronto a materializarse”, destacó el papá de Patricio.

En esa línea, sostuvo: “Nos sentimos acompañados por las familias de los chicos y todo un grupo que trabaja. Es una gran emoción que nos apoye la Provincia para poder hacer tranquilos este viaje. Eso nos dio mucho aliento”.

Por último, el entrenador remarcó que las familias “deben aprovechar las oportunidades deportivas que hay dentro de la provincia". "Si bien hace unos años se está abriendo el deporte inclusivo, deben probar e integrarse a cualquier disciplina”, afirmó.

Jaldo reconoció a un joven ciego que se recibió de abogado

JUNTO A NICOLÁS FERREYRA. Jaldo encabezó la reunión, de la que además participó Fernando Juri. Foto: Comunicación Pública

Jaldo recibió en Casa de Gobierno a Nicolás Ferreyra, un joven ciego, quien además de lucirse en competencias de natación locales, nacionales e internacionales, pudo recibirse como abogado con tan sólo 23 años. Lo hizo acompañado por Fernando Juri, presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán.

Sobre el muchacho, que nació sin vista a raíz de una retinopatía del prematuro, Jaldo dijo: “Con Nico tenemos una relación de hace mucho tiempo. Es un joven no vidente que practica muchos deportes, fundamentalmente natación, donde compitió a nivel local, nacional e internacional. Hoy me trajo la gran noticia de que, no sólo que es un gran deportista, sino que fruto de su esfuerzo y del acompañamiento de su familia, se pudo recibir de abogado con 23 años”.

“Es una experiencia y un espejo donde se deben reflejar muchos chicos con capacidades especiales que piensan que es difícil y que no se puede. Yo le pedí a Nicolás que hable en las escuelas y colegios para incentivar a demás personas”, agregó el titular del Poder Ejecutivo.

Nicolás Ferreyra expresó: “me recibí de abogado hace poco, por lo que pude compartir con el gobernador esa alegría. Tuvimos una charla muy amena. Es una persona que siempre me recibe con mucha calidez y ganas de escuchar”.

Sobre su etapa de estudiante, contó: “Es una carrera extensa, que pude concluir a tiempo. Tuve el acompañamiento de mi familia, de mis compañeros y del plantel de la Universidad y del Gobierno”.

Además, contó que “con el gobernador pudo hablar sobre distintas soluciones para lo que es la temática de discapacidad. Cuestiones que nos preocupan y nos inquietan, que necesitamos para tener una mejor calidad de vida. No solo las personas con discapacidad sino también todos los jóvenes de la provincia”.

Por otro lado, dijo: “tratamos la importancia de seguir promocionando los valores de la educación y del deporte, no solo en personas con discapacidad, sino también en toda la juventud de la provincia”.

A su vez, declaró: “Difundir este tipo de historias le hace dar cuenta a la sociedad de que el futuro es posible. Obviamente, cuando hay acompañamiento del Estado es más llevadero. El Estado presente permite que más personas tengan las posibilidades que yo he tenido. Mi objetivo es replicar mi situación en otras personas con discapacidad y con jóvenes”.

El abogado, que trabaja en la Legislatura de Tucumán como asesor de personas con discapacidad, dijo que desde ese rol busca “poder devolver a la ciudadanía todo lo que aprendí”.

Asimismo, aconsejó a otras personas en su situación: “les digo que se animen. Que hoy en día la tecnología abre muchas puertas. La cámara del teléfono es casi como nuestros ojos. Las tenemos que aprovechar. Esto me facilitó la vida. El mensaje es que se puede con acompañamiento familiar para alcanzar los objetivos”, describió.