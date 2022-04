Jaldo prometió asistencia a la familia de una nena con discapacidad que quería conocerlo

Durante un recorrido por Banda del Río Salí, el vicegobernador -a cargo del Poder Ejecutivo-, Osvaldo Jaldo, visitó la casa de Luana, una niña con discapacidad que quería conocerlo.

"Me mandó un mensaje, que (me) quería conocer, ¡y cómo decirle que no! Vinimos a compartir con ellos; y con el intendente (de Banda del Río Salí), Darío Monteros, nos comprometimos a estar a la par de ella y de su familia", dijo Jaldo. "Nos vamos muy contentos por su simpatía y por la amabilidad de la familia", agregó.

Luana se mostró muy contenta con la visita. "Siempre lo veía en la tele y le decía a mí mamá que quería verlo en persona. Estoy muy emocionada. Le hice un dibujo para que lo lleve a su oficina, y él me prometió que pasará de visita por mi colegio”, contó la nena.

"Jaldo es una persona muy caritativa y muy humana", dijo María, la mamá de Luana, que agradeció la visita. "Fue hermoso conocerlo; y le agradezco porque se puso a disposición de mi familia, de mi hija, para ayudarnos en lo que necesitemos", cerró María.