A festejar con los suyos: la "leoncita" Santamarina regresó a Tucumán

La tucumana Paula Santamarina regresó a la provincia, tras obtener el quinto puesto con Las Leoncitas al vencer a Corea del Sur, por 10 a 0, en el Mundial Junior sub-21 de hockey. Una gran cantidad de amigos y familiares, recibieron a la delantera de Tucumán Rugby, que llegó de Sudáfrica con molestias en su pie derecho (sufrió una fractura de quinto metatarso). Aun así, “Pauli” se llevó el premio a la mejor jugadora del partido ante el conjunto asiático. “Me sentí feliz de representar a la provincia y al país. Todos están pendientes de uno”, dijo Santamarina, de 19 años.

Paula, hija del “Cheto” José (referente del rugby argentino) y de Valeria García (ex jugadora de Universitario), juega al hockey desde los 10 años. Según sus padres, ella se marcó el camino para llegar hasta donde está.

“Para mi es su tiempo. Yo realmente creo que no sea transmisible de padres a hijos. Ella es así desde siempre. Ni siquiera nosotros elegimos llevarla a jugar hockey, en Tucumán Rugby. Ella vino un día del colegio y dijo, tengo unas amigas que juegan. Ni siquiera sabía que la madre jugaba en club, y yo en otro”, afirmó “Cheto” Santamarina.

Santamarina se reencontró con su familia.

Es que fue tal el orgullo de la familia Santamarina por Paula, que en su vuelta, organizaron una reunión familiar, que estuvo llena de emociones. “Todo resolvió ella. Yo siempre digo de alguna manera, las herramientas las tiene. Nos vio a nosotros no en el deporte, sino en la vida. Me genera orgullo ver como ella se sobrepone a las situaciones adversas”, aseguró su mamá Valeria.

Papá y Mamá contentos por el presente de Paula, expresaron sus sensaciones al ver el crecimiento de su pequeña en la vida y en el deporte. “No por nada, es la única jugadora del interior que soportó todo esto”, dijo José. “Mamá, gracias por no dejarme bajar los brazos. Ese era el mensaje que ella me daba. Paula es muy transparente”, añadió Valeria.

“Dejo de lado mi familia, que me cuesta un montón. Soy muy apegada. Cada domingo que tenía que viajar, era llantos a veces de angustia, de decir, me quiero quedar. Sé que la vida, pasa tan rápido, que cuando sea más grande, me voy a estar arrepintiendo”, finalizó Paula, que volvió a Tucumán para festejar.