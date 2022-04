"Masacre en Lastenia": Paramount filmará una novela nacida en Tucumán

Ávida de encontrar nuevas historias para llevar a la pantalla, la industria del streaming explora el mundo editorial en busca de obras de ficción y esta vez tocó con su varita mágica a un escritor tucumano. Juan Ángel Cabaleiro le contó a LA GACETA que acaba de acordar con Paramount Plus la adquisición de los derechos de su novela “Masacre en Lastenia”, un policial ambientado en la provincia.

Desde las oficinas que tiene la productora en Buenos Aires habían contactado al autor, en diciembre pasado. “Me pidieron algunas novelas mías para evaluar su posible adaptación audiovisual y me dijeron que al final del verano me iban a llamar -relató-. Y fue así. Me dijeron que leyeron ‘Masacre en Lastenia’, que les había gustado mucho y que veían con mucho interés la posibilidad de hacer una serie. Ellos lanzaron su plataforma de streaming el año pasado y están comenzando a producir contenidos propios dirigidos al público de América Latina, sobre todo series”.

- ¿Cómo es la trama de la novela?

- El protagonista es un comisario de la Brigada de Investigaciones que es el sucesor del Malevo Ferreyra, en la ficción. La historia principal transcurre en 1999. A partir de un hecho policial, que es la desaparición de una adolescente hija de una familia muy acomodada, empiezan a aparecer ex guerrilleros de Montoneros y también ex represores, gente de la Brigada que en épocas pasadas participaron en la represión de la dictadura. Se vuelven a encontrar después de tanto tiempo. Se hace mención a acontecimientos ocurridos en 1981, una supuesta guerrilla tucumana escindida de Montoneros que sobrevive en esos años todavía. Es una historia que tiene diferentes escenarios, muchas escenas muy visuales y contenido de acción, muchos giros en la historia. Eso también me lo dijeron ellos. Les gustaron esas características.

- ¿Vas a participar en el proceso de guionado de la serie?

- No, ya no participo. Ellos me compran a mí los derechos y ya con toda libertad hacen lo que les parece. Todavía no está confirmado, pero es casi seguro que se va a hacer en México. Van a trasplantar la historia y adaptarla a las circunstancias de ese país, por una cuestión de mercado. A ellos les interesa especialmente cubrir el mercado mexicano, aunque va a estar disponible para toda América Latina. Por eso, todo lo que en la novela está relacionado con la represión de la dictadura, ellos lo van a hacer en plan de las bandas narcos. Dicen que van a tratar de mantener la historia lo más fiel posible al libro, pero van a cambiar algunas cosas. La van a situar no en 1999 sino en la actualidad.

- ¿Dónde se puede conseguir el libro?

- La primera edición de la novela (Editorial de la UNT, 2019) ya se agotó, pero está en camino una reimpresión. No se agotó porque haya sido elegida por Paramount sino porque al inicio del año escolar la pidieron varios colegios para lectura y estudio en clase.

- ¿Esto te va a permitir una tranquilidad económica?

- Sí. El contrato es por una muy buena suma. Son cifras que se manejan en el mundo del cine, muy distintas a las del mundo editorial. El streaming se ha convertido en una fuente muy interesante de sustento para los escritores, que no podemos vivir del oficio de la literatura. Yo venía leyendo notas en los últimos tiempos que decían que ahora se abren posibilidades para los escritores porque hay mucha demanda de historias para las plataformas de streaming. Yo me preguntaba: “¿A dónde hay que ir?” Lo veía como una fantasía. Y de repente me tocó. Esto me va a permitir vivir un largo tiempo tranquilo, dedicado a escribir.

- ¿Vas a seguir escribiendo desde Tucumán?

- Yo viví durante 15 años en España y estoy con ganas de volver a irme. Tengo varias novelas terminadas e inéditas, y estoy escribiendo otra más. Mis géneros favoritos son el policial negro y la ciencia ficción ambientados en Tucumán. No veo nada de series ni de cine, no tomo inspiración de ahí. Sí de la literatura.

Destacada trayectoria

Nacido en Buenos Aires en 1969, Juan Ángel Cabaleiro se radicó en Tucumán y posteriormente -ya graduado en la UNT- vivió en Madrid, donde ejerció como profesor de Literatura y Filosofía.

El autor ha recibido numerosos premios literarios y su obra se difundió en Argentina y en España. En este último país, la editorial Reino de Cordelia editó en 2017 “El secreto de La Quebradita”, novela ganadora del premio Francisco García Pavón.

La novelas de Cabaleiro suelen indagar en la realidad social de su provincia. Personajes como el gordo Reyna, Carrizo, Maldonado (El Doctor), los hermanos Guzmán o el gitano, reaparecen en muchas de sus obras, construyendo un universo propio. Su novela “El secreto de La Quebradita” incorpora al personaje de Abramóvich, un gobernador de la provincia que esconde oscuros y tenebrosos secretos.

En algunas ocasiones, Cabaleiro ha definido a su estilo y temáticas como “realismo sucio tucumano”.

En su blog https://juanangelcabaleiro.blogspot.com/ están disponibles algunos de sus cuentos para la lectura.