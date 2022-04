Luis Lascano, la historia detrás de su disco “Rioba”

Luis Lascano es un músico e intérprete argentino. Hizo gran parte de su trayecto musical en la zona sur de Estados Unidos, lo que marcó una fuerte impronta en su estilo actual y en lo que es su nuevo lanzamiento discográfico, “Rioba”.

Impulsado por su amor por The Beatles y a su profesor que lo formó en guitarra en distintos géneros como blues, jazz y folclore, poco a poco se fue acercando más a la música y descubriendo su pasión por ella.

De regreso

“Rioba” fue grabado enteramente en Buenos Aires, y representa la vuelta al país natal, el lugar donde uno siempre vuelve. En el disco se encuentran una amplia textura de paisajes sonoros, con distintas influencias y manteniendo un jazz fuerte y presente. La producción se compone de seis canciones, con mayor duración que las del estándar, ya que duran entre seis y siete minutos.

“Mi primer disco, ‘Some Trips’, fue grabado en EEUU mientras aprendía composición y vivía en distintos lugares; las ideas surgían e iban evolucionando, se llamó así justamente porque se fue generando en viajes, en otro país. Por otro lado, ‘Rioba’ se gestó enteramente aquí, lo grabé prácticamente todo en Buenos Aires, se llama así porque es una especie de contraste, entre grabar algo en otro país y otra realización aquí. Es inevitable que ambos discos coincidan con mi historia de vida y con mi esencia, pero también reflejan lo que yo puedo haber cambiado. Y en ese contraste también hay una continuidad, como si estuviese contando un viaje musical, que -espero- no se detenga”, expresa el artista en diálogo con LA GACETA.

Lascano prefiere presentar su música como “no definida”, un concepto que apunta al desarrollo y al cambio constante en sus propuestas. “Me gusta el desarrollo de una idea: si siento que algo se vuelve muy repetitivo me aburre; yo busco la no definición, que no pertenezca directamente a un estilo o un género, sino que empiece por un lado, pueda mutar, desarrollarse... Me gusta explicar lo que hago, por ahí una idea simple se vuelve compleja, o empieza compleja y se sintetiza. Me gusta la evolución y contar una historia, que las ideas se expliquen”, insiste.

Su historia

El primer acercamiento de Lascano a la interpretación fue en una banda de punk formada por amigos del secundario. En ese momento se encuentra con el instrumento que marcaría toda su carrera posterior: el bajo.

“Con la formación que tenía me di cuenta que podía tocar en una banda de punk, y el bajo fue como un amor a primera vista, me empecé a meter en otros estilos donde el instrumento tuviera una participación y presencia más grande, así me fui pasando por distintos estilos, como r&b, jazz y funk”, comenta.

Para inicios de siglo, y con la inestable situación que atravesaba el país en ese momento, Lascano decidió viajar a Estados Unidos, en busca de nuevas oportunidades y formación musical. “Sentía que teniendo esta formación previa y haber estando tocando en bandas, podía hacerlo en otro país, sobre todo en EEUU, que era la cuna de la música que me más gusta”, añade.

Tras una temporada en la Costa Oeste, pronto llegó al sur, a zonas como Florida y Atlanta. “En Atlanta tuve la oportunidad de trabajar mucho como músico, en fiestas y en distintos trabajos, que me servían mucho para formarme y sentir la música en tiempo real, para meterme en proyectos para los que capaz no estaba preparado, lo que me permitió tener más calle y no tanto lo académico”, señala.

Es aquí donde Lascano decide iniciarse en la composición musical, al sentir que algo le faltaba. Ya no le bastaba con poder interpretar canciones, le faltaba un pequeño engranaje en su formación.

“Me di cuenta que cuando quería, podía encarar un estilo y tener cierto éxito al momento de tocarlo, pero no me pasaba con la interpretación pues me faltaba formación por ese lado. Así que busqué la posibilidad de meterme en programas donde estudiar”, comenta.

Con este panorama y formación, después de 14 años en otro país, decidió volver a la Argentina, donde además de grabar su nuevo disco, espera poder tener muchas presentaciones y tocadas con su banda.

Los shows los realiza junto con su grupo: lo secundan Emiliano Di Nardo (piano), Julián López Di Muro (trompeta), Santiago Kurchan (saxo soprano y tenor), Santiago Hernández (batería), Paulina Torres como cantante invitada, y Luis se encarga del contrabajo y bajo eléctrico.

Expectativas y futuro

Lascano comparte sus expectativas para este año. “Espero sobre todo seguir tocando, presentamos el disco hace pocas semanas y ahora empieza la parte más linda, que es tocar la música que grabamos, buscar la manera de ablandarla en vivo, buscar una impronta grupal, ensayándola, mostrándola a la gente. También quiero tratar de seguir generando material para poder grabar otra producción, seguir componiendo para tener listo, y no quedarme únicamente con el tocar la música. No para sacar nada nuevo a la proximidad, pero para tener a mano si”, augura, y no descarta Tucumán como territorio de algún recital.

Con un panorama de nuevas oportunidades, y de vuelta en su país natal, el músico se prepara para un año lleno de música, producción y disfrute. (Producción periodística: Belén López Sales)