El contundente mensaje del hijo mayor de Alberto Fernández a su hermano Francisco

El primer hijo del presidente Alberto Fernández, Dyhzy, usó ayer las redes sociales para hablarse a su hermano Francisco Fernández Yáñez, quien nació el lunes a la madrugada en el Sanatorio Otamendi del barrio porteño de Recoleta.

"Lo que si me gustaría enseñarle a mi hermano es que la gente va a ser mala con el como lo fueron conmigo sin motivo pero que va a estar todo ok porque yo lo voy a cuidar de esta mierda de gente que solo odia y va a crecer rodeado de tanto amor que no va a saber que es el odio", escribió en su cuenta de Twitter.

El mensaje de Tani Fernández a su hermano Francisco A24

A lo que seguramente Tani Fernández se refiere es a las críticas que recibió por ser Drag Queen. Apenas su padre asumió la presidencia todos los medios pusieron el foco en él y hasta realizó una denuncia penal contra un portal por discriminación y hostigamiento. " Es una batalla que siento que ya la perdí. Cuando hacen una nota sobre mi, de qué me sirve estar quejándome y estando mal por cómo se me identifica y se me objetiviza", indicó. Y agregó al respecto: "También siento que lo hacen para buscar una reacción de mi. Pero por otro lado, si no salgo a aclarar eso quién lo va a hacer", aseguró en una entrevista con Filo News.

La presentación en sociedad de Francisco

Francisco es el segundo hijo de Alberto Fernández y el primero de su pareja, Fabiola Yáñez. Nació el lunes pasado y el jueves recibió el alta. Ese día, la pareja presidencial lo presentó en sociedad. “Es una alegría enorme porque todo salió muy rápido y perfecto, mejor imposible. (Francisco) está sanísimo y estamos muy felices”, declaró Yañez quien además agradeció la atención del equipo médico del sanatorio.

Por su parte, el Presidente expresó que “la llegada de Francisco es un oasis en un momento tan difícil que nos toca vivir”. “Muchas gracias a todos por acompañarnos, es un momento de mucha felicidad en el sanatorio”, dijo el mandatario.