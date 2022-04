Aníbal Fernández, sobre Feletti: "No es saludable que se muestre crítico con las medidas económicas"

Luego que Roberto Feletti cuestionó la política económica implementada por Martín Guzmán, Aníbal Fernández consideró que "no es saludable" que el secretario de Comercio realice críticas a las medidas del Gobierno.

"No es saludable que Feletti se muestre crítico con las medidas económicas", afirmó Fernández, en diálogo con Radio Rivadavia.

Y añadió: "Lo conozco demasiado y sé que no lo haría con vocación de estorbar, lo ha hecho para sumar, pero esas cosas no suman. Termina siendo un estorbo. Que siga haciendo una excelente trabajo para conseguir como el que estaba haciendo en Comercio Interior".

El ex Jefe de Gabinete habló además de las diferencias que existen entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. "La pelea es una cosa limitada porque puede que cada uno haya tenido una visión particular, pero la realidad es que el Presidente es quien tiene que tomar las decisiones de fondo, y no puede estar esperando otra cosa", indicó.

"Hay que proponer llevar adelante estrategias que concluyan con soluciones concretas que deben estar de la mano de quien toma las decisiones, que es el Presidente de la Nación", cerró.