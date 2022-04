Afirman que la China Suárez volvió a escribirle Mauro Icardi: cuál fue la reacción de Wanda Nara

Un nuevo capítulo el escándalo amoroso que involucra a Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi. En las últimas horas trascendió que la ex Casi Ángeles habría intentado contactarse nuevamente con el futbolista mientras la blonda pasaba unos días en Buenos Aires.

En las últimas horas, Wanda Nara le confirmó al programa Socios del Espectáculo que la China Suárez le mandó un mensaje a su marido a través de su amigo Mancha Latorre. Según sus palabras, Mauro Icardi se lo contó y ella explotó de bronca. "Me lo había contado Mauro y mandado una captura hace unos días (yo en Buenos Aires). Ahora que llegué vi todo. Pero ya sé que se maneja así. No es la primera vez. Mauro me muestra todo y me cuenta", dijo.

“¿Hola?”, fue el mensaje que recibió el futbolista en su celular aquel miércoles mientras Wanda Nara daba un móvil en el programa que conduce Ángel De Brito. Según la mediática, el nunca le respondió. "Espero lo peor de ella", sentenció la blonda.

Una de las panelista le preguntó a Wanda por qué pensaba que la China estaría intentando contactarse otra vez con el jugador del PSG y la empresaria fue categórica en su respuesta. “No le importa nada. Lastimó a muchas familias”, aseguró sobre la actriz, a quien en octubre del año pasado, cuando se desató el escándalo, había calificado de “zorra” al acusarla de “cargarse familias”.

“Yo soy muy feminista, pero es mala mina. Estamos hablando de la misma que acariciaba un embarazo y se acostaba con el marido en un camarín. Y al tiempo quedó ella embarazada. Me espero todo lo peor de ella. Solo confío en el amor de mi familia. Que se maneje como quiera. Para mí está cerrado el tema”, concluyó Wanda.