Fuego cruzado en Atlético: se vienen las elecciones

“La oposición actual son los candidatos más fáciles para estas elecciones. Estamos contentos y vamos a ganar muy bien”, dijo Mario Leito en conferencia de prensa, desbordando optimismo y confianza.

“¿Vas a ser candidato por el oficialismo?”. El mandamás “decano” optó por esquivar la pregunta. “Hay otras cosas más importantes que definir si seré candidato o no. Por ejemplo la actualidad deportiva; eso me preocupa a mi antes que nada”, señaló.

Minutos más tarde, el actual presidente se refirió a la agrupación FASCAT; hasta el momento la única lista opositora de cara a las elecciones que se celebrarán en un par de meses. “A Carlos Hasbani le tengo mucho cariño, él decidió jugársela para ser presidente. Fue parte de la CD que nos llevó al infierno. No recuerdo una sola alegría con él como presidente. Es el candidato más fácil para ganarle; no tiene qué mostrar”, remarcó con absoluta confianza.

Del otro lado, tomaron el guante y no se quedaron atrás para responderle. “Con Leito no tengo ningún problema personal. Lo consideraba mi amigo, pero si me agravia así es porque él no me considera así”, comenzó la charla con LG Deportiva el candidato a presidente por la oposición.

Está claro que no cayó bien la conferencia de prensa del actual titular de la institución de 25 de mayo y Chile. “Todas las elecciones son fáciles cuando uno tiene las herramientas que no son las habituales para unas elecciones normales. Creo que si se siguen los carriles normales debería ganar nuestra agrupación”, señaló el ex presidente.

Durante la conferencia brindada en la sala de prensa del club, en un momento Leito mostró su celular y aseguró que tiene guardadas todas las felicitaciones por su gestión y también algunos pedidos que le realizaron. “No niego que me ayudó. Me consiguió un trabajo, pero no me da vergüenza pedir ayuda si no tengo para comer. En su momento recurrí a él porque lo consideraba mi amigo”, detalló Hasbani.

En lo que tampoco coincidieron Hasbani y Leito es en la posibilidad de formar una lista única de cara a los comicios venideros. “No queremos unidad; es momento de que los socios voten”, señaló Leito. “Él me propuso la lista única, pero imponiendo algunos dirigentes y no me pareció apropiado”, aseguró Hasbani.

Este parece ser el primer capítulo de una historia que se definirá en las urnas.