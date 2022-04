Leito, muy confiado para las elecciones: “Hasbani es el candidato más fácil para ganarle”

Todavía no se sabe -exactamente- cuándo serán las elecciones en Atlético, pero el ambiente que se respira hace pensar que bien podría ser este fin de semana. El mes pasado, el ex dirigente Carlos Hasbani lanzó su candidatura para regresar al club y Mario Leito le dedicó hoy unas duras y contundentes palabras.

"A Carlos Hasbani le tengo mucho cariño, él decidió jugarsela para ser presidente. Fue parte de la CD que nos llevó al infierno, no recuerdo una solo alegría con él como presidente. Es el candidato más fácil para ganarle, no tiene nada que mostrar", aseguró Leito en la conferencia de prensa que empezó siendo la presentación de Lucas Pusineri como nuevo técnico del equipo.

Leito recordó así el paso de Hasbani por la institución y lejos de darle crédito, tildó la competencia en las urnas de “fácil”. La oposición actual son los candidatos más fáciles para estas elecciones. Nosotros estamos contentos y vamos a ganar muy bien”, insistió.

"¡En Junio, sea quien sea el candidato, el oficialismo va a ganar bien!", volvió a repetir en un pasaje de su larga respuesta a la pregunta sobre las elecciones. Sobre estás todavía no hay una fecha estipulada, pero se cree que será en junio luego de la asamblea para presentar el balance (entre abril y mayo) y la conformación de la junta electoral.

Igualmente, Leito aseveró que las elecciones no deberían ser la prioridad ahora mismo, o al menos unas en las que lo incluyan. “Hoy no es importante si Leito va a ser presidente de Atletico, sino salir de esta situación. Estoy hace 18 años acá, 14 como presidente. Me tocó vivir los momentos más felices”, expresó.