Qué dijo Tomás Fonzi tras su experiencia en la final de Masterchef

“Nunca imaginé que iba a llegar a esta instancia”. Con estas palabras Tomás Fonzi describió cómo vivió su recorrido por Masterchef desde el primer día frente a la cocina hasta la final. La ganadora del certamen culinario fue Mica Viciconte y el actor salió segundo, un lugar impensado para él.

Tras la final que se emitió entre el domingo y el lunes por Telefé, Tomás Fonzi se conectó al Instagram LIVE y charló con su conductor, Diego Poggi. Mucha gente sumó a la entrevista y le envió mensajes de cariño al ex Verano del 98. “Todo lo que sucedió, no me lo hubiese imaginado nunca- Agradezco la buena onda que me llovió todo el tiempo”, expresó contento y agradecido con el público.

Para el actor fueron muchos meses de sacrificio donde debió balancear las horas de grabación diarias con pareja Leticia Lombardi y sus dos hijos Violeta de 10 años y Teo de 6. "Esto fue mucho más intenso que grabar una tira porque todo es un 100%. Tuvo un aguante hogareño groso. Mis hijos y mi mujer se tuvieron que bancar que yo no estuviera disponible en ningún momento del día. Además yo estoy con el teatro. Primero era ensayar y grabar para Masterchef, después las funciones y el programa. Les dejé una foto en la casa para que no se olviden de mi", contó.

El finalista de Masterchef contó que la persona que estuvo detrás de su recetas y de su crecimiento fue su mamá, María, quien también estuvo presente durante la final al igual que su esposa y su hija. Es por eso que para sus últimos platos (entrada, principal y postre) fue dedicado a sus recuerdos familiares, especialmente a su papá y a su mama.