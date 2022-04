Video: la divertida amenaza de la mamá de Tomás Fonzi al jurado de Masterchef

El domingo pasado, Tomás Fonzi y Mica Viciconte se enfrentaron en la gran final de la tercera temporada de MasterChef Celebrity. En los primeros minutos de la gala, Santiago del Moro recibió en el estudio a los familiares de ambos y todo fue pura emoción.

Tomás Fonzi, quien siempre se mantuvo muy reservado con su vida privada, presentó "a las mujeres de su vida". Se trata de su pareja, Leticia, su hija Violeta y su mamá María. "Hay que tener mucho aguante de parte de la familia para estar acá. Mucha contención. Si les va bien, debe ser una fiesta en la casa, y, si les va mal, debe ser un garrón", destacó el actor, y también les agradeció la compañía.

La mamá del actor protagonizó uno de los momentos más divertidos de la noche cuando amenazó con un palo de amasar en la mano al jurado Germán Martitegui, quien semanas atrás la había desafiado. "María, a mí me encantaría que vos vengas acá porque nosotros tenemos mucho para contarte de Tomás: pierde tiempo, se la pasa hablando a cámara, no sigue la receta y no es todo como él dice", habían sido las palabras de Martitegui.

María, entonces, aprovechó la ocasión para "enfrentar" al jurado y recordarle lo que había dicho. "Acá estoy, lo escucho", exclamó la mamá del actor. "Nunca dije nada malo", comentó el jurado, que evitó polemizar con la señora. Tomás Fonzi, por su parte, optó por dar un paso al costado y dejar que ellos hablen.