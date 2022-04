Unión Cívica Radical: “Una cosa es lista única y otra es lograr unidad”

A las 21 de hoy finaliza el plazo para presentar listas para la elección interna de la Unión Cívica Radical (UCR), que se llevará a cabo el domingo 24. Hasta ahora el partido tiene tres líneas interesadas: la lista Roja y Blanca, la lista Amarilla y Negra, y la Lista Roja-número 3, aunque no descartan unificarlas a la hora de pensar en regularizar el partido intervenido hace tres años.

“En principio me parece que va haber tres listas. Una es la que han acordado Roberto (Sánchez) con Sebastián (Salazar), la otra es la de (Osvaldo) Barreñada y la nuestra sería la tercera”, dice Ariel García, que lideraría la lista Roja-número 3.

El ex legislador sostiene que el radicalismo, desde antes de ser intervenido, entró en un “derrotero”: “hay algunos que tienen vocación de minoría, se han acostumbrado a eso”.

“Soy de los que cree que el radicalismo tiene que conquistar a las masas populares, ser un partido de mayoría, y para eso tiene que construir la mayoría. Y para construirla hace falta que las mujeres y los hombres participen en una elección interna. Esto, además de que legitima y fortalece a los partidos políticos, también democratiza, es la manera democrática que tenemos para resolver las distintas miradas sobre el rol de los partidos”, explica García, actual delegado regional del Enargas.

En este sentido, apunta a que no se trata de generar una “lista única”, sino de lograr un consenso entre los miembros del partido: “nos tenemos que basar en resolver los problemas de la gente, no los problemas de los dirigentes. Una cosa es tener lista única y otra es lograr unidad”.

José Cano, por su parte, vislumbra un escenario distinto. El ex parlamentario considera que habrá unidad y basa su opinión en los diálogos que mantuvo con los dirigentes de las distintas listas durante los últimos días. “Si prima la sensatez y no hay otro interés oculto que genere diferencias, sería lo lógico. Ahora se está dialogando sector por sector y la verdad que estimo llegar a un consenso, es lo que uno percibe”, dice en un diálogo con LA GACETA.

Además, Cano analiza la situación actual de la UCR y de Juntos por el Cambio en genera y afirma que no es momento de discutir candidaturas.

“Esto pasa (la fragmentación de la UCR) porque hay algunos que ponen el carro adelante del caballo”, ejemplifica, y continúa: “ahora no se pueden discutir fórmulas porque no se puede pelear por lo que uno no tiene. Las declaraciones de Paula Omodeo, de (Sebastián) Murga, de Mariano (Campero) no ayudan, uno no puede decir ‘esto es innegociable’ porque si el interés superior es consolidar un espacio que te permita ganar, a lo mejor el año que viene surge algo inesperado y hay que cambiar”.

“No te podés atar a un esquema rígido en una provincia donde hace más de 25 años gobiernan los mismos y en el día de la elección te meten un aparato monstruoso como nos ocurrió en el 2015”, agrega.

Los legisladores José María Canelada y José Ricardo Ascárate, por su parte, tienen una postura similar al respecto: lo mejor para la salud de la UCR sería la unión en un mismo partido, aunque entienden que, de no ocurrir, se resolvería a través de una elección interna entre los afiliados.

José Luis Avignone aclara que no participó de todo el proceso, aunque desea que “las cosas lleguen a buen término”. “Espero que prime el espíritu de sacar al partido adelante, la ciudadanía necesita del radicalismo. Debemos fortalecer a JxC, tratando de no alejarnos de (Germán) Alfaro”, concluye.