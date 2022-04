La interna radical: “Si están en desacuerdo, tienen que renunciar”

En la previa del proceso para normalizar de la Unión Cívica Radical tucumana (UCR) se insistió en que había que evitar confrontaciones estériles, que el rival no está puertas adentro y que se debía fortalecer al partido que es columna vertebral de Juntos por el Cambio (JxC). Pero esos aires frescos que perduraban de la sobresaliente elección que realizó la oposición en los comicios de medio término se esfumaron con la interna radical. El clima entre los “correligionarios” está tan caldeado y el desenlace es tan incierto que hay quienes no descartan que todo pueda terminar en la Justicia. Hoy es un nudo gordiano.

La lista de unidad que el viernes oficializó -por mayoría- la Junta Electoral, tras el acuerdo alcanzado por el diputado Roberto Sánchez, apoderado de la lista Roja y Blanca, y el ex legislador y actual delegado regional del Enargas, Ariel García, fue duramente cuestionada ayer por Sebastián Salazar. El intendente de Bella Vista recalcó que la nómina que se presentó para evitar las elecciones internas del 24 de abril no tiene su adhesión, afirmó que se siente “profundamente decepcionado” y cargó con dureza contra el ex jefe municipal de Concepción, quien encabeza la nómina.

“Lamentablemente Roberto no pudo liderar un acuerdo partidario, difícilmente pueda gobernar esta provincia. Estamos muy dolidos porque no cumplió con los acuerdos. Creo en un radicalismo protagonista en Juntos por el Cambio, creo en el trabajo colectivo para ganar la gobernación de la provincia el año que viene, pero en este proceso interno se notó mucho el individualismo de algunos dirigentes y no me siento representado”, dijo.

“Mal asesorado”

Semanas atrás, Salazar y Sánchez habían cerrado un acuerdo en pos de la unificación y fortalecimiento de la UCR, sin embargo el acuerdo con García generó malestar en el bellavistense. “Luego de ver de cerca todo este proceso, creo que Sánchez está mal asesorado. Si no logra tomar distancia de la gente que lo rodea creo que va a chocar su candidatura a gobernador. No se dejó ayudar, lamentablemente; él y su equipo no cumplieron con su palabra. Estoy profundamente decepcionado, así no se puede construir”, expresó.

Salazar figura en la nómina unificada como el primero de los 12 convencionales nacionales. Según trascendió, estaría analizando retirarse de la lista. Este diario intentó comunicarse con él, pero no obtuvo respuesta.

Pedidos de impugnación

Está previsto que la Junta Electoral (integrada por Sergio Senrra, Mariela Saire, Patricio Vega, Marcelo Tossi y Alberto Salazar) se constituya hoy para tratar las dos impugnaciones que se presentaron a la lista oficializada que preside Sánchez.

Una fue promovida por Sebastián Luna, del riñón del intendente Salazar, quien planteó que junto a Sánchez son apoderados de la Lista Roja y Blanca y que no dio su consentimiento para la fusión con el espacio de García (Lista Roja y Blanca - N° 3). La segunda la impulsó Araceli Gisela Sánchez, de la línea política del interventor de la UCR José “Lucho” Argañaraz y del concejal simoqueño Luis Alberto Escobar, en un sentido similar al anterior: que ellos también son apoderados de la Lista Roja y Blanca - N° 3 y que no prestaron acuerdo para la unificación.

“Ojalá que la Junta Electoral resuelva de acuerdo a derecho, para que este problema se solucione”, expresó Argañaraz, en diálogo con LA GACETA. Además, apuntó contra quien presidiría la UCR si la Junta desechara las impugnaciones. “Hoy Ariel García oficia de vocero de la lista de Sánchez”, lanzó.

“Es chicana política”

El delegado regional del Enargas reprochó los planteos que se realizaron en contra de la lista consensuada, en la cual están incluidos los espacios demandantes. “No pueden plantear una impugnación de una lista que ellos integran. Me parece que antes de plantear la impugnación, si verdaderamente están en desacuerdo, tienen que renunciar. ¿Cómo vas a impugnar tu lista? ¿Te impugnás vos mismo?”, ironizó. Y agregó: “el argumento para impugnar la lista de consenso es una chicana política, no tiene sustento político ni jurídico. No lo dice el ex legislador, lo dice el politólogo Ariel García”.

En ex legislador consideró que a quienes se oponen a la lista unificada, cuyo apoderado sólo es Sánchez, “el árbol no los deja ver el bosque”. “La nómina de convencionales del partido la encabeza Salazar, por lo cual él está representado en su persona. José Cano está en tercer lugar, debajo de Sebastián. Hay legisladores debajo de él. No es que no hay un reconocimiento a su esfuerzo y al sector que él ha representado en la interna”, reflexionó.

“Ya hay una decisión”

El intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, opinó que todos tienen derecho a hacer planteos, aunque dijo que entiende que eso ya ha sido superado. “Ya hay una decisión, que es que Roberto sea el próximo presidente del radicalismo. Es alguien que, además, tiene todas las condiciones para ser candidato a gobernador, algo que no ocurre hace años. Creo que Cano ha sido el último”, dijo.

El jefe municipal aseguró que a su sector no le interesa tanto centrarse en lo interno, sino mirar hacia adelante. “Me parece que están dadas las condiciones para que tengamos un candidato del consenso y podamos avanzar sin la necesidad de un proceso interno, lo cual también es muy positivo porque hay problemas en la sociedad. Particularmente o no he participado en nada porque entiendo que hay problemas en mi ciudad que generarían un sin sabor sin yo me paso dos, tres o 10 días viendo quién es el delegado convencional de la UCR”, reflexionó.

En rechazo al acuerdo: “No sienten al radicalismo del mismo modo”

El Movimiento Radical Línea Morada, que lideran Esteban Ávila, Jorge Chehin y Rosa Quiroga, expresó su rechazo a la lista unificada que acordaron Roberto Sánchez y Ariel García. En un comunicado indicó que participó del proceso interno, aunque no con participación en la mesa de negociaciones, pero que le dio su respaldo pleno a Sebastián Salazar (Lista Roja Blanca y Morada). Por esto el movimiento no avala la unificación que se hizo con las otras listas. “No estábamos de acuerdo por no pensar ni sentir al radicalismo de la misma manera, por lo que no avalamos la lista final presentada”, dijo el espacio.

Sánchez, de luto: falleció el padre del diputado nacional

A los 86 años falleció Jordano Lenin Sánchez, padre del actual diputado nacional Roberto Sánchez, que además fue intendente reelecto de Concepción. Dedicado durante toda su vida a la agricultura, Jordano pasó sus últimos días internado debido a su delicado estado de salud. “Hoy murió mi papá. Duele despedirlo, pero da orgullo saber que toda mi familia pudo acompañarlo y aprender lo que sólo podía transmitir una persona íntegra. A mis hermanos nos dio todo y no hablo de lo material. Me refiero a su amor y a sus consejos en los momentos más difíciles”, escribió el dirigente que aspira a conducir la Unión Cívica Radical.