Las hijas de Nicole Neumann acompañaron a Mica Viciconte en la final de Masterchef

"Bueno, mi pareja, ya lo conocen, y mis hijastas serían". Así presentó Mica Viciconte a Fabián Cubero y a las hijas de él con Nicole Neumann, quienes la acompañaron en la final de Masterchef Celebrity. La participante disputó el máximo premio con Tomás Fonzi en una noche que tuvo picos de rating para Telefe y muchas perlitas. Hoy se conocerá el nombre del ganador.

En una charla con el conductor Santiago Del Moro, Fabian Cubero se animó a desafiar a su pareja al contar que él cocina mejor que ella. “Es un debate que tenemos. Le dije: ‘Tuviste que entrar a Masterchef para ganarme a mí en la cocina’. ¡Y no lo quiere asumir, no hay manera!”, se quejó el ex futbolista.

“Cocino mejor yo. Fabián es una persona muy simpática, que se desenvuelve muy fácil. Es así, chistoso”, se defendió Mica, fiel a su estilo, antes de que Del Moro le hiciera un pase de facturas a Cubero. “Desde la primera temporada te invitamos y arrugaste”, le dijo.

De las tres hijas que Nicole Neumann tiene con Poroto Cubero, dos se animaron a hablar frente a la cámara. La más grande, Allegra, quien tiene un sorprendente parecido con su mamá, definió a su "madrastra": "es buena y cariñosa cuando quiere...”, la definió Allegra y Mica estalló en una de sus particulares carcajadas. “Igual la deben querer mucho para estar acompañándola acá esta noche”, les insinuó Santiago Del Moro a las niñas y ellas afirmaron.

El domingo por la noche, Masterchef Celebrity mantuvo sin demasiadas dificultades su rating, que llegó a 16.6, subiendo a 17, y alcanzado un pico de 17.6, un número notable para la televisión actual. De ese modo, mañana lunes y con el anuncio del ganador o ganadora se espera que Telefe obtenga un número similar.