Final de Masterchef 3: ¿Qué premio se lleva el ganador?

La final de la tercera edición del certamen culinario más famoso llegó a su fin. Esta noche a las 22 horas comienza la disputa entre los finalistas que demostraron tener los mejores dotes en la cocina, Mica Viciconte y Tomás Fonzi. El ganador no solo se llevará el reconocimiento de los chefs profesionales, sino también una importante suma de dinero.

Quien llegue al primer puesto en el podio de MasterChef Celebrity 3, ganará un total de $1.500.000, además de una beca de un año para estudiar en el instituto de gastronomía de los hermanos Sebess, Mausi Sebess. Es la escuela de artes culinarias de Latinoamérica más premiada en el mundo, allí enseñan los mejores profesionales del mundo gastronómico, ganadores de medallas y premios internacionales y formados en los más destacados restaurantes y escuelas del mundo.

Tomás Fonzi y Micaela Viciconte, los finalistas de Masterchef

La primera edición de Masterchef Celebrity Argentina tuvo como campeona a la ex esposa de Diego Maradona, Claudia Villafañe, quien se llevó en ese entonces una suma de $1.000.000. En la segunda temporada, el triunfo estuvo en manos del actor y ex Casi Ángeles, Gastón Dalmau, quien obtuvo $1.200.000, es decir el ganador de esta noche se llevará $300.000 más que el de la segunda edición, además de obtener la gloria por hacerse con el trofeo.

En una entrevista con Clarín, los finalistas contaron cuales serian sus planes en caso de ganar el millón. Viciconte dijo: “El que te dice que no, te miente. Es un incentivo y no te voy a decir que me falta, pero la plata siempre viene bien. Más en este momento de ser madre porque imagino que me voy a tener que encerrar cuando nazca Luca un tiempito y mi prioridad será otra. Creo que lo usaría para hacer mi primer viaje familiar con Luca”.

Mientras que Fonzi señaló: “Para mí será una yapa también para darme algún gusto. Un paseo, algún viajecito con mi mujer y mis hijos cuando se pueda”.