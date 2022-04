Campeonato Tucumano de Cross Rural: regresó con todo

No competía desde el año pasado, ya que empezó tarde con la pretemporada y decidió no salir a los senderos hasta no estar en su mejor forma. Y cuando decidió volver, lo hizo con todo. Rodrigo Altamirano se adjudicó la segunda fecha del Campeonato Tucumano de la especialidad cross rural. En una apasionante definición, el concepcionense relegó por menos de media rueda a Juan Manuel Nardolillo, mientras que tercero se ubicó Matías Galindo. “Estoy muy contento. Siempre es importante regresar con un triunfo, que no me resultó nada sencillo. Tuve que esforzarme al máximo”, contó el biker de 31 años, que recorrió las cuatro vueltas al circuito de Las Palmeras, de Aguilares, en 1 hora, 48 minutos y 16 segundos.

Altamirano siempre fue protagonista de la carrera. En los dos primeros giros fue en el grupo de punteros con Nardolillo, Galindo, Ariel Rodríguez, Ricardo Pellegrina y Jorge Biazzo. “Después se quedaron un poco Rodríguez y Pellegrina. Entramos los cuatro juntos cuando faltaban sólo 200 metros para el sprint final, donde ya es muy difícil poder pasar a un rival. El que entra primero ahí, generalmente es el que gana. Nardolillo fue el primero en acelerar a fondo y lamentablemente Biazzo se cayó. Intenté pasarlo a Nardolillo en todas las curvas, pero nunca pude. Faltando 50 metros me la jugué y lo pasé casi en la misma llegada. Le gané por apenas 20 centímetros. Fue el final más apretado en el que me tocó participar desde que practico mountain bike. Fue muy emocionante, porque la gente gritaba. Fue un muy lindo espectáculo”, reveló.

Altamirano contó porqué no estuvo presente en las carreras que se disputaron en San Pedro de Colalao, del cross country y del cross rural. “Después del Trasmontaña me tomé un mes de descanso y comencé la pretemporada recién en enero, un poco tarde. En febrero no estaba preparado para competir. Mi idea era correr cuando esté al 100%. Y estas vez me sentí muy bien”, dijo el actual campeón Tucumano de cross rural.

El objetivo de Rodrigo es pelear en todos los frentes. “Quiero defender el título y ver si puedo luchar también en el campeonato de cross country,. Me siento en un gran nivel”, concluyó.

• Los organizadores destacaron la colaboración brindada por la Municipalidad de Aguilares. “Realizaron un gran aporte para que sea un éxito”, dijo Miguel Kachurovsky.