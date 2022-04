Un ganador al natural

“Yo usé sustancias a los 14 años por no saber sobre el tema”, recordó Santiago Robles Ávalos. A sus 22 años, el campeón Argentino y Sudamericano de fisicoculturismo no oculta ningún detalle de su historia deportiva. Quiere contar eso que suena prohibitivo porque hay una lección que merece ser compartida. “Cuando conocí a mi entrenador, me enseñó a ser natural y que de esa manera se puede llegar muy lejos. Hay que tener paciencia y hacer muchísimo esfuerzo”, aseguró. Sus dos títulos demuestran su teoría.

El que tuvo que hacer un trabajo casi artesanal para que ese “Tato” de 16 años, ya libre de cualquier químico, se animara a competir, fue su entrenador, Clemente Antelo Bravo. Junto a él, Robles Ávalos quiere cumplir un anhelo en el culturismo argentino. “El objetivo es que las competencias WNBF (World Natural Bodybuilding Federation) vuelvan a hacerse en el país. Son torneos para deportistas culturistas naturales”, explicó el atleta.

Un torneo de culturismo tiene distintas clases. “‘Classic Physique’ y ‘Mens Physique’ en la que yo compito”, instruye Robles Ávalos. El fisicoculturista decidió formar parte del mundo competitivo en desventaja porque los torneos son sin controles, es decir, que cualquiera que compita puede usar esteroides anabólicos. “Da una ventaja enorme en las competencias, pero también hay efectos a largo plazo para el cuerpo”, remarcó “Tato”. Cuando empezó el vínculo con Antelo Bravo, que rechaza entrenar tajantemente a cualquier culturista que ingiera alguna sustancia, a Robles Avalos se le despertó la curiosidad y fue lo que lo motivó para comenzar los estudios de licenciado en nutrición y personal trainer.

“En 2021, mi entrenador termina de convencerme para competir por primera vez en un torneo Argentino con la cierta desventaja de trabajar de manera natural. Lo mismo me inscribí y gané”, contó el campeón.

Por ese logro, el tucumano fue convocado para representar al país en el Sudamericano que se disputó en San Pedro, Buenos Aires. “El mensaje es que con entrenamiento natural sí se puede ganar”, estableció “Tato”. “Antes había competencias para gente que no usaba esteroides anabólicos, pero dejaron de estar por falta de participantes naturales. Yo decidí competir en dos torneos que estaban permitidos, pero no consumirlos”, explicó. Y agregó: “el uso de sustancias depende del deportista y de sus objetivos. Hay que respetar la decisión de cada uno”.

La elección de Robles Ávalos fue competir sin usar más que el entrenamiento. La combinación es poco usada en el fisicoculturismo, muestra de ello fue lo que sucedió en España en 2018. La “II Copa Euskadi” tuvo que suspenderse cuando los agentes de la Agencia Vasca Antidopaje quisieron hacer controles. La mayoría de los participantes abandonaron el torneo.

“Mucha gente miente sobre el uso o no de sustancias. No tiene nada de malo, cada uno hace lo que quiere con su cuerpo, pero luego verá sus efectos a largo plazo”, reflexionó Robles Ávalos con naturalidad.