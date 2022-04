Galileo y la Iglesia Católica

Galileo Galilei (1564-1642) fue un físico, astrónomo, filósofo y matemático italiano que revolucionó la forma de hacer ciencia. También estuvo interesado por las artes y la filosofía. Entre otras cosas, inició las observaciones del cielo con telescopio y modificó la forma de investigar. No aceptaba el método científico aristotélico y se podría decir que inició el método científico tal como se lo conoce actualmente. Por este motivo fue muy criticado por los defensores de Aristóteles.

Con sus observaciones descubrió los cráteres de la Luna, los anillos de Saturno y cuatro satélites de los satélites de Júpiter que hoy se conocen como satélites galileanos. También descubrió las manchas solares. Las observaciones del Sol las hizo a simple vista y esto le causó la ceguera con la que concluyó su vida.

Hasta ese momento se pensaba que el todo giraba alrededor de la Tierra, aunque Copérnico ya había desarrollado su Teoría Heliocéntrica, en la que mostraba que la Tierra gira alrededor del Sol. Galileo fue un gran defensor de la teoría copernicana, lo que le valió un enfrentamiento con la Iglesia católica. En el siglo anterior Giordano Bruno (1548-1600) había sido condenado a la hoguera por defender la teoría de Copérnico y por sus teorías cosmológicas en las que consideraba que el Sol era una estrella común y que en el universo debían existir infinitos mundos (planetas).

Sin embargo, Galileo siguió defendiendo la teoría heliocéntrica (copernicana) y en 1633 fue condenado por el Tribunal del Santo Oficio. Esta condena no fue aceptada por toda la Iglesia. Los astrónomos jesuitas del Colegio Romano no estaban de acuerdo, y aseguran que el papa Urbano VIII no firmó la condena.

A diferencia de Giordano Bruno, Galileo no fue condenado a la hoguera. Se le dio arresto domiciliario debido a su ceguera.

En 1992 Juan Pablo II crea una comisión para estudiar el Caso Galileo. El Papa refrenda las conclusiones de la comisión y reconoce los errores cometidos por el tribunal eclesiástico que juzgó las enseñanzas científicas de Galileo.

Galileo nunca renegó de sus creencias religiosas y miembros de la Iglesia reconocieron que fue un buen católico. El astrónomo jesuita George Coyne, quien dirigió el Observatorio Vaticano, dijo que él anticipó muchas de las interpretaciones que hizo la iglesia sobre la biblia. Sin dudas, Galileo fue un adelantado para su época y se lo reconoce como el fundador de la ciencia moderna.