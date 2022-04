Alfredo De Angeli: “somos ambiciosos, en 2023 queremos volver a ser Gobierno”

“Bajar al carga impositiva y poner otras reglas de juego” son las formas de generar un país más productivo según Alfredo De Angeli, senador nacional de Juntos por el Cambio (JxC) que estuvo en la provincia para participar en una charla sobre retenciones organizada por las mesas de Economía y Producción del principal partido opositor.

El encuentro se llevó a cabo en una de las salas de reuniones del hotel Carlos V, a partir de las 10 de ayer, y contó con la presencia de varios dirigentes opositores de la provincia, entre los que se destacaban Roberto Sánchez, diputado nacional, Silvia Elías de Pérez, ex senadora nacional, Ramiro Beti, presidente del PRO Tucumán, y Alfredo “Dino” Alfieri, responsable de la Mesa de Producción de JxC en la provincia.

“Me han convocado para ver cómo producimos más sin perjudicar a nadie y generar más empleo. Queremos escuchar a los productores para que también se sientan parte de esta construcción política porque la verdad es que la Argentina podría estar produciendo mucho más, estamos produciendo poco para el potencial que tenemos”, afirmó De Angeli en una entrevista con LA GACETA.

Una de las razones por las que ocurre esto -dijo el senador- se debe a que “no hay reglas de juego claras”. “Vos sembrás con un tipo de impuestos y después que tenés la cosecha te la cambian”, indicó, y agregó: “pasó con los dos puntos de ahora que no los cargaron más porque tienen que hacerlo por ley y no van a encontrar apoyo. Aparte JxC tomó la decisión de no acompañar nunca más una suba de impuestos”.

La carga impositiva es, según entiende, un gran daño a la hora de pensar en la producción del sector rural. Y para describirlo usó un ejemplo: “a un productor que está a 50 kilómetros del puerto de Rosario el Gobierno le confisca, en el caso de la soja, un 33%. Lo mismo que al productor que esta a 1.000 kilómetros del puerto, y no le reconocen el gasto del flete que tiene. No les importa con las retenciones si les fue bien en la cosecha o mal, igual le restan la misma cantidad de impuestos”.

Llegar al poder

Para corregir la situación se necesita no sólo de posicionar las inquietudes y problemas del sector dentro de la agenda política, sino que se requiere llegar al poder, algo que JxC tiene como principal meta en las elecciones del 2023. Y De Angeli expresó abiertamente ese objetivo: “debemos tener una propuesta a lo largo y ancho del país. Somos ambiciosos, en el 23’ queremos volver a ser Gobierno”. Aclaró, sin embargo, que en caso de conseguirlo deberán enfocarse en “no cometer algunos errores” que cometieron en el pasado.

“El primer error de Mauricio (Macri), y me hago cargo, es no decirles cómo encontramos la Argentina: con un déficit fiscal, con un banco central en rojo, con todo un aparato burocrático enorme, que perdimos dos cosechas (una por sequía y otra por lluvia) con precios internacionales a la mitad de lo que están hoy”, expuso, y resumió, entonces, que el principal error que cometieron cuando alcanzaron el Gobierno nacional fue “no decirle al pueblo cómo estaba la Argentina”.

Cortes y reclamos

En la provincia se registró un inicio de semana caótico por los cortes en los ingresos a la ciudad que realizaron los jornaleros del sector citrícola que reclamaban un aumento del jornal. Para que esto deje de ocurrir el senador nacional consideró que se deben modificar las leyes laborales.

“Están reclamando lo de ellos (en referencia a los jornaleros citrícolas), lo que hay que hacer es una buena legislación laboral porque la que hay es vieja. Creo que el trabajador tiene que ganar bien, pero también el productor. Si el productor no tiene sus rentas se acaba la empresa”, aseguró.

Para De Angeli la antigüedad de las leyes laborales saltan a la vista y, para reflexionar sobre el tema, se preguntó: “¿Cuántos empleados están trabajando en la precariedad?”. “Eso pasa porque la legislación laboral no va, hay que hacer una reforma”, explicó.

“Hay que sentarse a pensar con los representantes de los trabajadores… Lo primero que hay que bajar es la carga impositiva que paga un patrón para tener un empleado. De lo que cobra el empleado a lo que paga el patrón, el empleado se queda con el 60% y el otro 40% no se sabe a dónde va. Al empleado hay que pagarle bien, de eso no hay duda, pero al patrón no puede costarle un 40% más de lo que gana el empleado. Y después hay que parar con los juicios laborales, hay Pymes que no quieren tomar gente por los juicios laborales que hay”, concluyó.

Silvia Elías: “el gobierno sigue políticas erráticas”

La ex senadora nacional de Juntos por el Cambio, Silvia Elías de Pérez, fue parte de la charla sobre retenciones y se refirió a las políticas del Gobierno nacional como “erráticas”. “Las políticas erráticas que está siguiendo el Gobierno le generan mucho daño a la Argentina”, dijo.

Además, destacó la problemática energética y cómo se debieron tomar otros rumbos: “hemos dicho desde hace tiempo que tenía que apostarse por lo renovable. No nos escucharon y hoy tenemos la consecuencia”, afirmó. “En lo productivo y en la infraestructura lo mismo, se ahoga con impuestos al productor”, añadió.