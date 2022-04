Paritaria citrícola: Jaldo pidió colaboración para sostener la paz social

Las partes coincidieron en que no fue sencillo llegar a un acuerdo, pero que la intercesión del Gobierno en el conflicto citrícola permitió que haya humo blanco sólo 48 horas después del humo negro que el martes invadió toda la provincia, por la quema de cubiertas en los cortes de caminos.

Representantes de la Asociación Citrícola del Noroeste (Acnoa) y de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) acordaron ayer un incremento, en dos partes, que representa un 67% más de lo pautado en 2021. De este modo, el jornal pasará de $1.700 a $2.800 (retroactivo) desde marzo y llegará a los $3.000 desde el mes de julio, según explicaron los dirigentes gremiales a la prensa.

En un contexto económico y social tan adverso en la Argentina, mantener la paz en la sociedad es materia prioritaria tanto para el gobernador interino, Osvaldo Jaldo, como para el jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur. Políticamente se busca evitar repercusiones nacionales a problemas domésticos y el consecuente desgaste de imagen.

En el acta compromiso que firmaron ayer el mandatario, Pablo Padilla (titular de Acnoa) y Ricardo Ferreyra y Germán Ferrari (autoridades de Uatre), se incluyó una quinta cláusula que se refiere específicamente a garantizar la paz social. “Las partes, de común acuerdo y atendiendo los alcances acordados en el presente, se comprometen a mantener la paz social en el tiempo de vigencia del presente convenio y evitar acciones que pudieran alterarlo de cualquier manera o naturaleza, recurriendo al diálogo directo como medio natural para la resolución de situaciones o diferencias”, se señaló en el documento.

El pedido de Jaldo

Mientras se terminaba de redactar el documento, Jaldo tomó la palabra y se dirigió a las partes y a una decena de dirigentes de Uatre que participaron de la firma del convenio. “El acuerdo tiene que ver con algo que no tiene precio, que es la paz social. La paz social que necesitamos nosotros como Gobierno y también cada uno de ustedes. Creo que con estos acuerdos estamos logrando poner en marcha la zafra 2022 con mucha tranquilidad. Pero sí les pediría que nos esforcemos para hablar con los compañeros, no vaya a ser cosa que firmemos y después comiencen a aparecer grupitos autoconvoados; el empresariado y ustedes han hecho un esfuerzo para que convivamos en paz. Ese es el compromiso”, manifestó.

A su vez, Jaldo dijo que “al Gobierno no le va a temblar el pulso” en actuar en lo referido a los cortes de ruta. “Vamos a seguir con la Justicia Federal y la Justicia provincial, pidiendo la libre circulación en las rutas. Necesitamos esto (por la actividad industrial) trabajando y funcionando”, agregó. En rueda de prensa, sin embargo, reconoció que el trabajador es el eslabón más débil de una cadena y que quizá no tiene otro modo para manifestarse.

Los números

El acuerdo que se firmó ayer tiene vigencia hasta el 28 de febrero de 2023. Se fijó que desde el 1 de marzo hasta el 30 de junio se aplicará un incremento del 38% al jornal revisado de 2021, lo que arroja un monto de $2800,14. De esa cifra, $500 serán en carácter no remunerativo. Desde el 1 de julio al fin del convenio, el jornal efectivo será de $3000,6 (suba del 9,83%), de los cuales $700 serán no remunerativos. A partir del 1 de enero de 2023, todos los dineros pasarán automáticamente a tener carácter remunerativo. En tanto que se incorporó una cláusula de revisión para octubre de este año.

Padilla, por su parte, explicó que de lo pactado hay un 21% de recomposición por inflación, y destacó el acuerdo que se alcanzó. “Hemos puesto lo mejor de nuestra parte. Creo que Uatre está satisfecho. Creo que no hay motivos para que no haya paz social. Lo que tenemos que velar cada una de las partes es que lo que acordamos se cumpla y a través de eso enfocarnos en producir y trabajar”, expuso.

Los referentes del gremio, a su vez, aseguraron que están dispuestos a reunirse con los trabajadores autoconvocados. “No tenemos problemas, pero acá a las paritarias las maneja Uatre. Somos un gremio orgánico, disciplinado y ordenado”, dijo Ferreyra, secretario general.

Ferrari, en tanto, exhortó a la unidad de los trabajadores. “Se planteó en todo momento que queríamos ese jornal como piso y creo que lo hemos alcanzado. Imagino que no va a haber ningún inconveniente porque no fue a espaldas de nadie, fue desde el primer día transparente”, dijo el secretario adjunto. No obstante, indicó que pelearon por $3.000 de jornal de base, pero que no se lo pudo obtener.

