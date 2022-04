Cartas de lectores II: una hora más de clase

Cuando se analizan proyectos como este, la primera expresión es: “otra buena idea... y van...”. Porque si se comienza a preguntar ¿por qué, para qué, cómo? , también encontramos respuestas dubitativas. Recuperar tiempo perdido de clases solo será posible con una profunda modificación/actualización de planes de estudio, metodologías de enseñanza, capacitación constante, gratuita y obligatoria de docentes, no solo en cuanto contenidos a enseñar, sino en salud emocional, ética de trabajo, en manejar herramientas que les ayuden a las relaciones sanas y productivas con sus alumnos, colegas, padres, etc. Entender el significado y las problemáticas del contexto actual es indispensable para pergeñar proyectos en educación. Una hora más de clase en la escuela actual, con todas las falencias en que se desarrolla su accionar, solo implicará (como lo fue el aislamiento obligatorio) otra crisis social que no beneficiará a los alumnos. Claro: eso teniendo en cuenta si el proyecto está enfocado en ellos.

Hilda Cristina Ponce

