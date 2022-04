En Estados Unidos, Macri compartió un almuerzo con Donald Trump

Mauricio Macri, ex presidente de la Nación, almorzó este jueves con el ex mandatario norteamericano, Donald Trump. El propio líder del PRO subió la imagen en su perfil de Twitter.

“Hoy compartí un almuerzo con Donald Trump, donde intercambiamos opiniones sobre el contexto global, el vínculo entre Argentina y Estados Unidos y todo lo que nuestros países pueden seguir construyendo juntos”, afirmó Macri.

Macri y Trump tienen una vieja amistad, que incluye además al padre del argentino, Franco Macri. El encuentro de hoy se dio en la residencia que Trump tiene en el club de golf Mar-a-Lago, ubicado en Palm Beach, estado de Florida.

Durante la reunión también estuvo presente el ex embajador de Estados Unidos en la OEA, Carlos Trujillo. A los dos ex jefes de Estado se los vio sonrientes y de buen humor, y el anfitrión lució una gorra de color rojo en la que se leía: “Make America Great Again (Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande”). El mismo lema que a fines de 2016 llevó al magnate a la presidencia de su país.