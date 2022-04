"Manzur es como un jabón que se desvaneció: no existe más", afirmó Juan "Tata" Yofre

El escritor, periodista y diplomático, Juan Bautista “Tata” Yofre, presentará en Tucumán su libro “La trampa” sobre Malvinas. Será hoy, desde las 19.30, en el Salón Abasto del hotel Hilton Garden Inn, en Las Piedras al 1.500, en la capital.

Antes de esa actividad, visitó el estudio de LG Pla y dialogó con “LA GACETA Central” acerca de la decisión militar que llevó a la guerra de 1982, pero también sobre la realidad política nacional y el perfil del jefe de Gabinete, Juan Manzur, entre otros temas.

“Es como un jabón que se desvaneció. Se disolvió. Manzur no existe más. Tengo un amigo que dice que es un ‘menemcito’, pero no es así. No existe”, apuntó.

“Primero, (el ex presidente, Carlos) Menem hizo este país 10 veces, de norte a sur y de este a oeste; conocía a la gente como nadie y se dedicó a la política y no a los negocios. Era un hombre de la política, no estaba para los negocios. Manzur, absolutamente, está haciendo negocios. Tiene una fábrica (en La Rioja) y una casa que no puede legitimar en Tucumán. Solo la sociedad tucumana puede admitir estas cosas, bueno, el país puede hacerlo”, cuestionó.

Yofre aseguró que “Manzur no es presidenciable”, al ser consultado sobre una posible aspiración al principal cargo del país. “No lo veo ahí… volverá a Tucumán”, añadió.

Mirá la entrevista completa con el escritor en estos videos de LG Play.