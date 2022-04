Battaglia, el centro de las críticas en el “Xeneize”

Boca comenzó con una dura derrota su camino en la Libertadores y todas las críticas apuntan a Sebastián Battaglia. El entrenador está en el ojo de la tormenta y muchos creen que es el principal responsable por este mal momento del conjunto de La Ribera.

A principios del mes pasado, el DT estuvo en la cuerda floja, pero los triunfos frente a Estudiantes y River le dieron un poco de oxígeno, que parece haberlo perdido con el empate del sábado frente a Arsenal y con la derrota del miércoles ante Deportivo Cali, en Colombia.

“Me parece que todavía no está preparado para dirigir a Boca. Le llegó todo muy rápido y esta viendo cómo se puede ubicar. Por las respuestas que dio en la conferencia de prensa, no parece preparado. Tiene que tener alguien que le enseñe a declarar”, disparó Oscar Ruggeri. “Battaglia tiene que estar golpeando puertas y aprendiendo desde las 7 de la mañana. Tiene que hablar con Carlos Bianchi y llamar a Marcelo Gallardo para pedirle una reunión. Nada de consejos, pero sí una charla”, agregó el “Cabezón”.

El que se unió a las críticas del ex defensor de la Selección fue Alejandro Mancuso. “Tácticamente Battaglia está perdido. No baja una señal clara de seguridad, no transmite seguridad. No mantiene el estilo, lo vuelve a cambiar y entra en una confusión. La duda en el fútbol no tiene retorno. O vas o no vas. Y eso se transmite al campo de juego, entonces Boca termina no jugando a nada”, expresó el ex volante, que entre 1993 y 1995 vistió la camiseta “auriazul”.

“Basta de equipo titular o alternativo, que el técnico tire a la cancha lo mejor que tiene para ganar confianza. Basta de dudas. Boca no juega a nada... Que tire los 11 mejores a la cancha que les va a dar seguridad y confianza”, agregó Mancuso.

“Siempre hay cosas por mejorar. Si hubiésemos anotado primero, el partido era otro y cambia. Las situaciones que tuvimos no las pudimos concretar. Hay que mejorar en eso, en el juego y mantener la intensidad que pretendemos durante el mayor tiempo del partido”, dijo Battaglia luego de la caída por 2 a 0 en Colombia. ¿Riquelme lo seguirá bancando como DT?