Llega una elogiada road movie con Joaquin Phoenix

Tres estrenos llenan hoy a las salas de cine locales: “C’Mon, C’Mon: siempre adelante”, una valiosa película independiente; “Sonic 2: la película”, secuela del exitoso filme animado, y “Jack in the Box”, una historia de terror.

Un tío y su sobrino

Protagonizada por Joaquin Phoenix y filmada en blanco y negro, “C’Mon, C’Mon” recibió unánimes elogios de la crítica mundial que la calificó como una pequeña joya. Muchos especialistas consideran que fue injustamente ignorada en los recientes premios Oscar.

El protagonista, Johnny (Phoenix), viaja por Estados Unidos entrevistando niños para un programa radial. Los chicos sorprenden con sus lúcidas respuestas sobre el medio ambiente, las crisis sociales y el futuro. Tiene la paciencia y el temple para escucharlos mejor que nadie. Por eso cuando su hermana Viv (Gaby Hoffman) le deja a su hijo Jesse (Woody Norman) a su cuidado, parece que el desafío será fácil para él. Sin embargo, la convivencia con el niño se convertirá en un trabajoso aprendizaje para ambos.

La película de Mike Mills va más allá de la aventura del viaje de Johnny y Jesse, que tiene momentos felices y otros dramáticos. Se interna en el tema de la comunicación humana, como una necesidad, y muestra a Johnny flaqueando ante las incesantes preguntas de su sobrino de seis años, al punto de hacerle replantear su modo de ver la realidad.

La química que se logra en el filme entre ambos personajes es una de sus principales virtudes.

Vuelve el erizo azul

“Sonic 2: la película”, divertida secuela de las andanzas del erizo azul de Sega, lideró los rankings de taquilla en Europa la semana pasada, superando incluso lo recaudado por la primera película. Esto demuestra que es unas de las pocas adaptaciones de videojuegos a pantalla grande que han logrado un éxito contundente.

“SONIC 2”. La secuela del erizo azul es más taquillera que la anterior.

La trama se inicia cuando, después de establecerse en Green Hills, Sonic se muere por demostrar que tiene madera de auténtico héroe. La prueba de fuego llega con el retorno del malvado Robotnik, en esta ocasión con un nuevo compinche, Knuckles, en busca de una esmeralda que tiene el poder de destruir civilizaciones. Sonic forma equipo con su propio compañero Tails y juntos se lanzan a una aventura que los llevará por todo el mundo en busca de la preciada piedra para evitar que caiga en manos equivocadas.

Basándose en escenas aparecidas a lo largo de la saga del juego, el filme actualiza protagonistas y situaciones a los tiempos actuales y al mundo real en el que se ambienta. Se destaca el diseño de producción: los gadgets, los vehículos y el Dr. Robotnik.

Se recomienda quedarse a ver la escena poscréditos, donde aparece Shadow, un experimento desarrollado por el abuelo de Robotnik (en los juegos) que tiene los mismos poderes de Sonic y es capaz de rivalizar con su velocidad. Un enemigo muy duro, que en originalmente debutó en Sonic Adventure 2, publicado en 2001. Es evidente que hay grandes posibilidades de que Shadow sea el villano principal de una eventual y futura “Sonic 3”.

Payaso monstruoso

El director de “Jack in the Box”, Lawrence Fowler, es un especialista en el género del terror, que en 2018 asustó a los fans con “La maldición de la muñeca embrujada”, un proyecto con menos presupuesto y aspiraciones de llegar a las salas de cine internacional que el actual.

La trama del nuevo filme de Fowler cuenta que el muñeco de “Jack in the Box” llega como donación a un museo. No pasa mucho tiempo antes de que Casey (Ethan Taylor), miembro del personal, empiece a pensar que este espeluznante muñeco del pasado tiene vida propia. Cuando sus compañeros mueren uno a uno, Casey se da cuenta de que dependerá de él encontrar la manera de acabar con esta pesadilla o convertirse en otra víctima de la maldición de la caja.

La historia se inspira en el popular juguete contenido en una caja de música cuya tapa se abre, para que este salte cuando la música se detiene y asuste a todos.

Según apuntan algunas investigaciones en torno al nacimiento del artefacto de entretenimiento, se trató de un esclavo que intentó escapar de sus amos. Ocurrió en tiempo de la esclavitud en Estados Unidos, donde este hombre fue contenido con magia para obligarlo a permanecer cautivo en una caja. Su maldición era tener que animar a los niños, anclado al objeto. El personaje fue mutando hasta terminar en la forma de un payaso. En algunos países, como Francia, se le conoce como “diablillo en caja” y era un popular juguete de regalo en Año Nuevo.