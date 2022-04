Isabel Macedo se llevó un gran susto a pocos días de dar a luz a su segunda hija

A pocos días de dar a luz a su segunda hija, Isabel Macedo se llevó un tremendo susto con su embarazo y los médicos que aconsejaron que haga reposo hasta el día del parto.

La actriz, quien está casada con el exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, comenzó a sentir contracciones. De inmediato consultó con su médico y la respuesta fue que se cuide.

"Finalmente me mandaron a hacer reposo. Así que no sé por cuánto tiempo. Obviamente que yo me vestí y todo porque siempre tengo la idea de seguir adelante con mi vida, pero hoy me lo voy a tomar con mucha calma porque ayer me asusté. Tenía muchas contracciones, la panza muy dura. Me estaba pasando eso últimamente pero tampoco con contracciones tan frecuentes", explicó la actriz.

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey ya son padres de Belita, la nena que el próximo 7 de mayo cumplirá 4 años. La pequeña, que se llama Isabel igual que su mamá, nació en Salta. La actriz y el político se casaron en septiembre del 2017 tras un par de meses de un noviazgo que causó un revuelo nacional.