Champions League: los ingleses pegaron primero

La Premier League siempre está en los primeros planos del fútbol mundial. Y así quedó demostrado en los juegos de ida de los cuartos de final de la Champions League. Manchester City y Liverpool pegaron primero y sacaron ventaja de cara a los juegos revancha.

En la previa, Pep Guardiola le había tirado flores al equipo dirigido por Diego Simeone. El DT español había comentado que no era tan defensivo como opinaba la mayoría. Sin embargo, en la cancha se vio todo lo contrario.

El “Aleti” se preocupó más por conseguir un empate o al menos por no encajar más de un gol antes de poder conseguir alguna ventaja que les permita definir en España con tranquilidad. En cambio, el City buscó de todas las maneras posibles quebrar la muralla de camisetas rojiblancas. En la única mala cobertura del fondo español, Kevin De Bruyne se filtró en el área, luego de una milimétrica asistencia de Phil Foden, y disparó cruzado al palo derecho de Jan Oblak para sentenciar el 1-0 que festejaron con todo los “ciudadanos”.

No haber podido marcar más goles no es nuevo para los de Guardiola; es su deuda pendiente jugando como local. En octavos, había igualado 0 a 0 luego de golear 5 a 0 en Portugal a Sporting Lisboa. En tanto que los dirigidos por Simeone, que habían dejado afuera a Manchester United ganando en Old Trafford, no pudieron repetir con el otro equipo de la ciudad.

El desquite será el próximo miércoles en el Wanda Metropolitano; a donde el City llegará con una pequeña ventaja.

En tanto, Liverpool dio un paso gigante para meterse en la próxima fase del certamen, consiguiendo su novena victoria consecutiva. Esta vez, los dirigidos por el alemán Jurgen Klopp, vencieron 3 a 1 como visitantes a Benfica. Ibrahima Konaté, Sadio Mané y Luis Díaz marcaron los goles del equipo inglés, mientras que el uruguayo Darwin Nuñez había descontado transitoriamente para los lusitanos.

Los “Reds”, que quieren festejar como en 2019, buscarán sellar la llave en casa; mientras que Benfica deberá ganar al menos por dos goles para estirar la definición al menos al alargue.

Sí; los ingleses pegaron primero y ahora intentarán seguir extendiendo su supremacía.

Los cuartos de final seguirán hoy desde las 16 con dos partidos que prometen mucha acción. Villarreal, que dejó en el camino a Juventus, recibirá al poderoso Bayern Munich de Robert Lewandowski. Mientras que el campeón defensor, Chelsea, será anfitrión de Real Madrid que llega de eliminar a PSG.