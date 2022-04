Jaldo en Aguilares: "Esta Costanera es un sueño que los vecinos tuvieron por muchos años"

En la Ciudad de Aguilares quedó inaugurada esta noche, de forma oficial, la Costanera del Río Medina, un moderno espacio que cuenta con iluminación led, pavimento de hormigón, bancos, mesas, sitios de recreación, veredas y un bar. Las obras fueron realizadas con el apoyo de Nación y en el marco de un programa de la UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos).

En el acto, que estuvo encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo, también se entregó una motoniveladora, hubo una recorrida por el Móvil de Salud Animal y se firmó un convenio por el cual comisionados comunales del departamento Río Chico, a través del municipio local, podrán recibir maquinarias y obras para sus respectivas comunas.

Junto al gobernador estuvieron presentes la intendenta Elia Fernández; el presidente y el vicepresidente de la Legislatura, Sergio Mansilla y Regino Amado, respectivamente; el ministro del Interior, Miguel Acevedo; concejales del municipio y vecinos de la ciudad.

“Hoy en Aguilares vemos esta hermosa Costanera con veredas nuevas, bancos, mesas, y luces led de última tecnología, que también mejoran la seguridad quienes circulan por estas calles. Esta Costanera es un orgullo, este lugar antes no estaba aprovechado por la comunidad y ahora es un punto de encuentro de la familia. Esta Costanera es un sueño que los vecinos tuvieron por muchos años", afirmó Jaldo.

"Muchas de estas obras se hicieron con fondos nacionales, por lo que tenemos que agradecer a nuestro presidente Alberto Fernández y al jefe de Gabinete, que es uno de los nuestros, al doctor Juan Manzur. Somos un equipo a nivel nacional y provincial", señaló. "Y como si fuera poco, también firmamos un convenio para que la intendencia, en conjunto con las cuatro comunas del departamento Río Chico, brinden servicio en las diferentes localidades ya sea en caminos, accesos a escuelas, y caminos de la producción. El objetivo es colaborar a las comunas rurales que tienen menos recursos y equipamientos", agregó el gobernador.

La intendenta Fernández, por su parte, remarcó: "Quiero agradecer a toda la gente que se hizo presente para inaugurar esta Costanera, venimos trabajando mucho con Nación a la par para que esto se haga realidad. Seguimos trabajando en distintos programas y firmando proyectos para trabajar en distintos puntos de Aguilares. Esta Costanera fue soñada para todos nosotros, por eso toda la familia se hizo presente y tomó un sentido de pertenencia". Mientras que el ministro Acevedo concluyó: "Esta obra no solo embellece Aguilares, sino que es pensada para la unidad de familia, como un punto de encuentro, este lugar no tiene que envidiar a obras de desarrollo de cualquier otra localidad. También firmamos un convenio para ayudar a las comunas que no tienen los recursos de los municipios. El objetivo es sumar esfuerzos para que lleguen las obras a cada una de las comunas".