Cuánto salen las entradas para el show de Lali en el Luna Park

Luego de tres años sin cantar en Argentina, Lali anunció la fecha de su próximo show en el estadio Luna Park. Será el 23 de junio en el marco de Disciplina Tour que la traerá de vuelta a su país. “No puedo estar más feliz”, contó la cantante en su cuenta de Instagram, donde anunció su regreso a un escenario local.

El anuncio de la presentación de Lali en el estadio porteño causó revuelo en sus fans argentinos que añoraban con volver a verla en un escenario local. Lo hizo ella misma a través de un vivo en Instagram. “Qué emoción, bol...que emoción. Después de 1160 días de no tocar en Buenos Aires, después de la pandemia del or...de haber estado físicamente en otro país haciendo algo increíble como esta serie (en referencia a Sky Rojo) pero alejada de mi ciudad y los conciertos, tenemos fecha de show en el Luna Park ¡Tenemos fecha se show en el Luna Park, carajo! No puedo estar más feliz, todos estos días sufrí mucho de no poder contarlo todavía porque hoy era nuestra fecha de inicio de vida y resulta que el 23 de junio tenemos el Disciplina Tour en Buenos Aires, con quizás el mejor show de mi vida, porque ya lo que estamos planeando y craneando con todo el equipo...Ay, paren lo estoy diciendo y como que no caigo, estoy en shock”, enfatizó la artista que el fin de semana pasado se presentó en la Fiesta Bresh en Madrid.

Las entradas para el concierto ya están a la venta a través del sistema Ticket Portal. Los precios van desde los $3000 + cargo de servicio para la Cabecera sin numerar hasta el Super Pullman por $6000 + cargo de servicio. Las opciones intermedias incluyen Pullman Lateral por $4000 + cargo de servicio y Campo por $4500 + cargo de servicio.

La vida de Lali en los últimos tres años fue un torbellino: grabó discos, filmó en Madrid las temporadas 1 y 2 de Sky Rojo, asumió un nuevo rol como productora en la ficción que adapta a la pantalla chica El fin del amor, el libro de Tamara Tenenbaum y hasta fue jurado de La Voz en el prime time local.