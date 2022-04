Abogados eligen a sus representantes para completar el Consejo de la Magistratura

Los abogados de todo el país irán hoy a elecciones para elegir a sus dos representantes para completar el Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano encargado de la selección y acusación de jueces y de la administración del Poder Judicial de la Nación.

Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez encabezan las dos listas que tomarán parte del sufragio, del que podrán participar los profesionales inscriptos en la matricula federal.

Casi 118.000 abogados están habilitados para votar en los comicios, que se celebrarán en todo el país, de 9 a 18

De la Torre, ex funcionaria de la AFIP durante el gobierno de Mauricio Macri y fundadora de “Abogados en acción”, tiene el apoyo de Juntos por el Cambio y representará a “Lista 1. Abogacía para la Independencia Judicial”.

Mientras tanto, Vázquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora lidera la “Lista 2. Abogacía Federal”, cercana a Diego Molea, actual integrante del Consejo por los académicos, que se referencia en el bloque del oficialismo.

Para la abogacía los cargos a ocupar son dos, por lo tanto al ser solo dos listas las que compiten ingresarán al Consejo tanto de la Torre como Vázquez ya que la distribución del resultado se hace por el sistema D’Hondt.

Las elecciones fueron convocadas tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en diciembre pasado declaró inconstitucional la actual integración de 13 miembros del Consejo porque no respeta el equilibrio entre sus estamentos. El máximo tribunal pidió que el Congreso dicte una nueva ley y, si no, que la composición del Consejo vuelva a su etapa anterior de 20 miembros. Para cualquiera de las dos opciones dio un plazo que vence el próximo 15 de abril. Si no, todo lo que haga el Consejo será nulo.

Como la posibilidad de una nueva ley era improbable, el Consejo avanzó en completar el cuerpo con los 20 integrantes. Para llegar de 13 a 20, se debe sumar el presidente de la Corte -hoy Horario Rosatti-, dos abogados, un juez, un representante de los académicos, un diputado y un senador. Y los que sean designados es para completar el actual mandato que vence en noviembre.

Abogados, jueces y académicos deben ir a elecciones. El Consejo dispuso que las candidatas sean todas mujeres para respetar la paridad de género. La de los abogados será hoy. El jueves la de las juezas y el 18 de abril la de las académicas, a través de un colegio electoral y con la expectativa de que sea con lista única de unidad.