MotoGP: en los boxes, más felices que en la pista

Si hay algo que caracteriza a una competencia de la talla de MotoGP es que cualquier ser humano puede encontrar un lugar en ese mundo. Al que le gusten las motos y al que no, también se sentirá cómodo en algún espacio. Por supuesto, las que se llevan la máxima atención son las motos que andan a cientos de kilómetros por hora en la pista. Pero también hay algo más que resulta atractivo, quizás no tanto como una final de cualquiera de las tres categorías del Campeonato Mundial, pero sí lo suficiente como para quitarle interés al calentamiento previo de la pista (warm up).

“La verdad, es mucho más agradable ver cómo trabajan los mecánicos porque se nota que la organización es muy calculada”, afirmó Federico D´Amato. El reconocido preparador de motos de enduro recorrió el sector de boxes del autódromo de Las Termas justo cuando se oía el ruido de las máquinas en la pista. Junto a Gustavo Cisneros, otro tucumano reconocido por su conocimiento mecánico y de pilotaje, le sacaron provecho al detrás de escena, casi en soledad porque la gente estaba atenta al warm up.

A ellos les sirvió más ver qué es lo que se hizo para que los españoles Aleix Espargaró y Sergio García y el italiano, Celestino Vietti, pudieran ganar en sus respectivas categorías. “Lo que más se destaca en el trabajo que hacen los mecánicos, es el profesionalismo; el mismo en todos los equipos, desde el más chico hasta el más grande”, explicó Cisneros.

D´Amato y Cisneros formaron equipo durante cinco años asistiendo motos del Campeonato Argentino de enduro. También formaron parte del grupo “dakariano” de Rodolfo Bollero y en el mismo rally integraron el equipo de mantenimiento de los cascos LS2. Todas tareas en pruebas a campo traviesa, muy distintas a las que vieron en Las Termas. “Dudo que se pueda aplicar algo de la pista a los caminos. Son motos que van mucho más rápido que las que andan sobre tierra, pero en sí, el fierro ‘te tira’”, aseguró D´Amato. “Vemos la mecánica que es lo que nos apasiona”, agregó Cisneros coincidiendo con su amigo.

La teoría que esgrimen ambos es que no importa la superficie, tampoco si hay un circuito cerrado o marcado en plena naturaleza, la preparación de cualquier máquina de dos ruedas los atrae. “En las motos de pista el piloto utiliza posturas diferentes a la de uno de enduro, eso está muy claro. Y, en general, ambos vehículos son distintos. Pero si nos paramos en los boxes a ver cómo limpian y desarman los motores, los detalles en los que trabaja cada mecánico, es porque, como dijo Federico, lo que ‘tira’ son los fierros”, contó un apasionado Cisneros.

La versión 2022 de Las Termas ocupará un lugar especial

“Un lugar de privilegio en los libros de historia del Campeonato del Mundo”, calificó la web de MotoGP al Gran Premio de Argentina. Semejante mote que se estableció para la versión 2022 de la carrera que se corrió en el autódromo de Las Termas está basada en los protagonistas del triunfo en la categoría principal: el español Aleix Espargaró y su moto del equipo Aprilia. “[La carrera de Las Termas] propició el primer triunfo de Aprilia en la era MotoGP. Un hito muy esperado por el constructor de la ciudad italiana de Noale que llegó de la mano de Aleix Espargaró, capaz de cosechar su primera victoria mundialista a sus 32 años”, se lee en el texto del sitio virtual. Además se destaca que el ganador recibió cientos de saludos en sus redes sociales de parte de los deportistas más reconocidos de su país.

Accidente con camiones de la carrera involucrados

Un accidente automovilístico se produjo en el puente de San Cayetano. Por razones que los peritajes establecerán, cuatro camiones que trasladaban parte de la logística de MotoGP hacia el aeropuerto tucumano chocaron en cadena. Por la colisión, un motorista de Gendarmería Nacional perdió la vida.