MotoGP en Las Termas: los tuvieron bien presentes

Aunque uno se haya retirado y el otro fue baja en la carrera de Las Termas, estuvieron presentes. Valentino Rossi y Marc Márquez serán siempre huéspedes permanentes del autódromo internacional por más que no se encuentren físicamente. Primero, porque desde hace varios años dos de las tribunas del trazado llevan sus nombres. Segundo porque sus seguidores fueron los que coparon todo el paisaje del trazado por encima de cualquier otro grupo de simpatizantes. Gorras, remeras, banderas, gigantografías, réplicas de sus motos se veían en todos los puntos de la ciudad. Además, desde el viernes, un mural fotográfico está instalado dentro del autódromo en honor a Rossi que durante el fin de semana estuvo en Ímola debutando competitivamente en cuatro ruedas, sin estar muy concentrado en lo que pudiera pasar en tierras santiagueñas. Márquez, en Madrid luchando con su problema de visión doble, probablemente se haya emocionado al ver más de una fotografía de su tribuna copada. Quizás se le haya escapado alguna lágrima de emoción, mínimo si se compara con el llanto de Facundo Ludueña. El bonaerense se delata como fan de Márquez. Tiene uno de los tantos modelos de remera que forman parte del merchandising del español. Ludueña tenía una sonrisa de oreja, se notaba que estaba gozando del día, pero su estado se ajustaba perfectamente al refrán “la procesión va por dentro”. “Está presente de alguna manera”, llegó a decir antes de que su voz se ahogara por la emoción que se transformó en llanto. Ludueña compró su entrada hace mucho tiempo con la ilusión de volver a ver su ídolo, como en 2019.

“Ese año hablé con él y él mismo me sacó la foto. Esperaba verlo”, forzó su voz para el relato. Ludueña estuvo vinculado a los cuatriciclos. El despliegue del seis veces campeón mundial de MotoGP lo encantó tanto que se fue de la playa, al asfalto de las pistas. “Lo sigo desde 2013 cuando ya se hablaba de un monstruo que venía rompiendo todos los récords”, explicó. Un año después ya no tenía el cuatri que cambió para armar una moto igual a la de su ídolo. Todavía entre lágrimas, dio la receta para mitigar su tristeza. “Cambio no verlo acá, si me regala el campeonato”, tiró Ludueña. Recién a fin de temporada, entonces, sabrá si lo de este fin de semana dolerá menos.

Para refugiarse del sol intenso de Las Termas, Guillermo Jazmín, buscó refugio en la sombra del mural fotógrafico de Rossi. El chaqueño con gorra y remera de Márquez parecía un “error” en el entorno “rossiano”, pero no, estaba a gusto. “Es un rival y al mismo tiempo un emblema para el motociclismo mundial. La verdad, es que se respeta su figura y se lo extrañó”, reconoció Jazmín dando ejemplo sobre que el tándem Rossi-Márquez quedará en la historia. Igual que Luccia y Marissa, dos italianas que llegaron desde Rosetto. Las damas causaron varios medio giros de cabeza: una con peluca de colores italianos y la otra con el amarillo intenso, característico de las vestimentas de Rossi captaron la atención. “Se lo extraña”, reconoció Marissa haciendo una mueca de resignación con uno de sus labios. “Es cierto que él ya no está, pero tenemos a sus equipos para alentar”, se consoló Luccia ante la ausencia.

Márquez y Rossi, en Las Termas, crearon una regla: son los ídolos siempre presentes, aunque estén ausentes.

Márquez tiene cita con el oftalmólogo

Hoy, Marc Márquez pasará por una nueva revisión con el doctor Sánchez Dalmau. El panorama es positivo para el múltiple campeón español, que podría correr el domingo en Estados Unidos.