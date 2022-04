MotoGP en Las Termas: flameó la bandera de la alegría

Bajo un cielo sin una nube y una temperatura cercana a los 30 grados fue que se escribió el último día de la tercera fecha del Mundial de motociclismo. Las tres finales fueron de buen nivel y entretenidas. La victoria de Aleix Espargaró fue un atinadísimo cierre de la actividad en pista. La carrera del piloto de la Aprilia fue impecable, secundado por Jorge Martin, su compatriota, responsable también del estupendo espectáculo. Ambos se cortaron en la batalla por el triunfo que no tenía un claro ganador hasta cuando faltaban cuatro vueltas para la bandera a cuadros.

Si desde la pista hubo brillo, los pilotos también recibieron un buen resplandor desde las tribunas. Las gradas del autódromo termense estuvieron colmadas casi al máximo, con fanáticos que llegaron en gran número sobre el comienzo de la carrera. Copadas por el público de bandera celeste y blanca, desde luego, y matizadas con múltiples colores de banderas de países limítrofes y también de alguna nación que implicaba hacer un viaje imaginario saliendo de la tierra firme.

“Seguimos las carreras desde que teníamos nueve y siete años. Y ahora lo hacemos cruzando el mar”, contó Robert Putman. El rubio, con la piel rosada por el sol que pegaba en la siesta santiagueña, contó que junto con su amigo George Hadji “saltaron el charco” desde Sudáfrica. La intención de visitar por primera vez el país tuvo como principal motivo alentar a los hermanos Binder, Brad y Darryn, que se ubicaron en los puestos seis y 18, respectivamente. “Amamos el circuito, pero la ciudad no es tan linda”, fue el diagnostico que dieron del Gran Premio en general.

UNA VICTORIA PARA LA HISTORIA. Espargaró consiguió el primer triunfo de su carrera, dejando su huella en el equipo Aprilla.

También exhibiendo la enseña paraguaya con mucho orgullo como los sudafricanos, estaba Junior Bordaberri. Él es uno de los espectadores que muestran que en cada Gran Premio de Las Termas, hay una bandera que todos portan. “Aquí hay fanáticos del motociclismo. Y eso no tiene bandera de ningún país”, reflexionó.

El paraguayo vino en su máquina de dos ruedas formando parte de la caravana que unió ambos países en un día y medio. “Vinimos desde diferentes puntos de Asunción y Ciudad del Este. Cerca de 40 personas, unas 25 motos y algunos vehículos de apoyo”, sintetizó el integrante del grupo más bullicioso en la tribuna “Marc Márquez”. Los hombres y mujeres cantaban y alentaban y hasta hicieron servicio a la prensa identificando a las naciones diferentes a la Argentina que estaban en ese sector. Bolivia, Chile, Brasil, Uruguay son los países que se envolvieron en esa bandera única a la que hizo referencia Bordaberri y que todos portaron por unas horas en Las Termas. “Me sorprendió al ciento por ciento este tipo de unión. Me dejó con la boca abierta y nunca pensé que fuese así”, hizo el suceso de elogios el paraguayo. “La recepción fue magnífica”, agregó.

En un portugués mezclado con español, pero con preponderancia del inglés, Luciano Granetto contó su sensación, muy similar a la del fanático paraguayo. “Good vibes”, exclamó. “Aquí hay boas vibrações. Buena onda, para ustedes”, dijo sonriente la traducción de sus sentimientos. Granetto llegó montado en su motocicleta a Argentina acompañado por William Bont. Él, desde San Pablo y Bont, partiendo desde Canoa, cerca de Porto Alegre, luego de vivir el Gran Premio de Argentina habrán sumado unos 8.000 kilómetros arriba de sus máquinas. Una distancia que puede ser desgastante físicamente, pero que los brasileños no dudan en volver a transitar porque la recompensa fue buena. “Aquí hay unión. El pueblo argentino es muy amable. La rivalidad solamente está en el fútbol”, explicó Granetto.

La versión 2022 de MotoGP en Las Termas, luego de dos años de ausencia, resultó una fiesta. Las razones por las que la carrera está asegurada hasta 2025 la dieron los pilotos, desde la pista y el público, desde las tribunas.

Un bautismo triunfal para el catalán Aleix Espargaró

Su destino parecía escrito desde que MotoGP llegó al autódromo de Las Termas. “Estamos para algo importante”, decía Aleix Espargaró, que logró su bautismo triunfal en la tercera fecha de la máxima competencia del motociclismo mundial. Una victoria que ilusiona y será recordada por siempre por Aprilia, puesto que es el primer éxito dentro de la competencia.

“Realmente no esperábamos venir a ganar a la Argentina en condiciones normales. Venimos de menor a mayor, pero si bien uno siempre sueña, sabíamos que era muy difícil. Pero se logró”, comentaron desde los boxes de la marca italiana, que al finalizar la carrera festejaron abrazados junto al piloto principal al coro de “¡choripan, choripan!”, seguramente estimulados por la comida típica argentina que cautivó sus paladares.

Pasaron 200 carreras en la categoría reina del motociclismo (284 carreras, si se suman las 84 veces que compitió en las divisiones Moto2 y Moto3), para que el catalán de 32 años pueda cumplir su gran anhelo y logre esa ansiada primera victoria que tardó, pero llegó.

“Han sido muchos años sufriendo. De hecho, la noche antes de la carrera me decía a mí mismo: ‘intenta disfrutarla, has conseguido la pole. Disfruta de ser primero en la parrilla, de no tener a nadie delante, de ser el más rápido en pista, tranquilo’. Y lo he conseguido”, dijo el protagonista de la jornada.

Un desenlace que no estaba escrito ni en sus planes, pero que estuvo marcado por la épica propia del inconveniente que hubo con la llegada de la logística para MotoGP debido a la avería del avión que provenía de Kenia, forzando un cronograma acelerado durante el fin de semana.

“Soy muy feliz de que lo hayamos conseguido. Somos ganadores de un gran premio, estamos liderando el Mundial. Me acuerdo de muchas entrevistas de hace cinco años cuando decía que el sueño era ser campeón del mundo y me decían que eso era imposible. Bueno, pues quizá no”, aseguró el catalán. Y comentó el duro momento que tuvo que atravesar, llegando al punto de pensar en dejar de competir. “Ha sido muy difícil. De hecho, hubo un punto de inflexión. Hace un par de años, junto al apoyo más grande de mi vida, que es mi mujer’”, expuso.

En la final el dominio de los españoles fue avasallador. No solamente porque conformaron un podio con Jorge Martin (2°) y Alex Rins, sino porque de los primeros siete, cinco eran de esa nacionalidad con Joan Mir (4°) y Maverick Viñales (7°). El quinto fue el italiano Francesco “Pecco” Bagnaia de Ducati y la sexta plaza fue para el sudafricano Brad Binder de KTM.

El próximo fin de semana, sigue el certamen en Austin (EE.UU.)

DESDE LA PISTA

Celestino Vietti, el vencedor de Moto2

El italiano Celestino Vietti consiguió su segunda victoria en la categoría Moto2, lo que lo mantiene como líder de la categoría. El tailandés Somkiat Chantra terminó en el segundo puesto y el japonés Ai Ogura, tercero.

Gabriel Rodrigo no sumó puntos en Moto2

El piloto argentino nacionalizado español, Gabriel Rodrigo, no pudo sumar unidades en el campeonato ya que a falta de tres vueltas para el final, la moto identificada con el número dos derrapó en la mitad de una curva y el piloto terminó al costado del asfalto, sin consecuencias físicas. Rodrigo se encuentra en el período de adaptación a la clase intermedia del motociclismo mundial en la que transita su primera temporada.

El español García triunfó en Moto3

El español, Sergio García se quedó con la victoria en Moto3 y se puso como líder de la categoría con cuatro puntos de diferencia con el italiano Dennis Foggia, que fue segundo. El japonés Tatsuki Suzuki completó el podio.

Juan Manzur entregó el trofeo a Martin

El Jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, se hizo presente en Las Termas. Además de disfrutar la intensa carrera, entregó el trofeo de segundo puesto en la categoría principal al español Jorge Martín.

Fiesta en el Fan Zone del autódromo

Tal como se planeó, la zona de entretenimientos para el público fue una fiesta durante los tres días. El domingo no fue la excepción. El show aéreo de Jorge Malatini se llevó todos los aplausos. También, se destacaron otras actividades, como el simulador Moto Trainer y los juegos que en los stands de turismo de distintas provincias.