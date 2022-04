Vuelve La Linterna Mágica con filmes rusos

Desde hace ya 27 años, La Linterna Mágica mantiene vivo el espíritu del cine club en Tucumán. Esta noche abrirá una nueva temporada, dedicada en su primer tramo a producciones rusas, con cuatro realizaciones de reconocidos directores.

La reapertura será esta noche, a las 20.30, en el Círculo de la Prensa (Mendoza 240), y con entrada libre y gratuita. En esta oportunidad se proyectará “El arca rusa”, dirigida por Aleksandr Sokurov, quien es considerado el sucesor de su maestro Andrei Tarkovski. La agenda continuará con el clásico “Aleksandr Nevski”, de Sergei Eisenstein; “El destierro”, dirigida por Andrei Zvisginstsev; y “El sacrificio, de Tarkovski, en los sucesivos martes del mes, En todos los casos, se acompañará cada proyección con una ficha técnica y alguna reseña de cada película y al final se abrirá un diálogo con los asistentes.

La selección está signada por la invasión de Rusia a Ucrania, que ha generado múltiples reacciones del mundo cultural y artístico contra obras de origen ruso. “En el mismo espíritu que mostró Daniel Barenboim, cabe defender con vigor que un conflicto bélico no debe cancelar la apreciación de las muestras egregias de arte provengan de donde provinieren. No está bien cancelar a los artistas y a las artes rusas por parte de Occidente, dijo el afamado director de orquesta argentino-israelí, que dirige orquestas en Alemania y en todo el mundo. La relación entre arte y política es delicada, pero ello no impide que los hombres de las artes tomen posición ante los efectos y daños colaterales de esta contaminación que imprime un estado beligerante”, justificó Lalo Ruiz Pesce, uno de los organizadores del ciclo tucumano.

Un filme de 2002

“El arca rusa”, estrenada en 2002, gira alrededor del Marqués de Coustine, un diplomático francés del siglo XVIII con una ambivalente relación de amor y odio hacia Rusia, quien se encuentra en un viaje en el tiempo en el Palacio de Invierno de San Petersburgo, desde los tiempos de Pedro el Grande hasta nuestros días. Lo secunda un invisible realizador ruso (en off), que está confuso sobre la posición de Rusia en Europa. Fue rodada en un solo plano secuencia de 90 minutos y es considerada la primera película sin editar que llegó a los cines en el mundo.

Sokurov nació en Siberia hace 70 años, en el seno de una familia militar. Se graduó en Historia en la Universidad de Nizhni Nóvgorod en 1974 y la mayoría de sus primeras películas fueron prohibidas por las autoridades soviéticas. Autor de una veintena de largometrajes de ficción, es muy reconocido por su trabajo como documentalista y por su labor en televisión. En 2011 ganó el León de Oro en el Festival de Venecia por su versión de “Fausto”.

Sociedad Francesa

Con el nuevo mes, el ciclo semanal de cine de la Sociedad Francesa cambia de día y de temática. Ahora, las funciones serán los martes (comenzando hoy), a las 21.30 y con el espacio de San Juan 751 abierto desde las 20, y durante abril tendrá como eje conceptual “Mujeres del mundo”, siempre con entrada libre y gratuita y la presentación de Martín Falci.

La apertura será con una película de Francia, que generó polémica desde su estreno, reforzada con una campaña de marketing que rondaba la sexualización de niñas. “Guapis” aborda la historia de Amy, quien a sus 11 años queda alucinada con un grupo de baile de chicas. Para unirse a ellas, empieza a explorar su feminidad con lo que desafía las tradiciones de su familia musulmana.

Proyectan “Hoy se arregla el mundo”

Leonardo Sbaraglia es David el Griego Samarás, productor general de un popular talk show donde las personas dirimen en público sus conflictos de relación, pareja, amistad y trabajo. Su mayor vínculo es Benito, su hijo de nueve años, fruto de una relación ocasional. Pero todo cambia cuando se entera de que no es su hijo y juntos encaran la búsqueda del progenitor ausente. “Hoy se arregla el mundo” es la comedia dramática dirigida por Ariel Winograd que se verá hoy a las 18 en el Espacio Incaa de la sala Orestes Caviglia (San Martín 251). El elenco lo completan Natalia Oreiro, Diego Peretti, Charo López y Gabriel Corrado.