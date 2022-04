Yao Cabrera expresó su preocupación luego del secuestro de su mamá y su tía

Yao Cabrera vivió momentos de angustia y desesperación en las últimas horas. Su mamá y su tía fueron secuestradas en Uruguay.

El periodista Juan Etchegoyen contó que los secuestradores le exigían al joven un millón de dólares para liberarlas. Acto seguido, el conductor de Radio Mitre señaló que las mujeres fueron liberadas.

Luego de conocerse la noticia, el youtuber rompió el silencio y contó cómo se encuentra. "Como es de público conocimiento, mi madre y mi tía fueron secuestradas anoche en Uruguay", escribió Yao, en su cuenta de la red social Instagram.

"La cabeza no me da para explicar nada ahora. No dormí en toda la noche. Solo quería decirles esto. Para llevar tranquilidad", añadió.

Por último, el joven señaló que en las próximas horas dará más explicaciones. "Tengo miedo por mi vida", reconoció.