Urgen que merme el consumo de petróleo

El reloj está corriendo, y queda demasiado poco tiempo. Tras arduas discusiones y negociaciones políticas al más alto nivel, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU fijó como tope 2025 para que se evidencien (no se declaren ni se prometan) reformas profundas que implicarán una nueva forma de vida de la humanidad.

Las recomendaciones, difundidas ayer en formato de guía, contemplan metas exigentes y tan desafiantes que es difícil de pensar en su concreción en apenas tres años. Los objetivos son el freno inmediato a las emisiones de gases de efecto invernadero y el abandono de los combustibles fósiles en pocas décadas. Tan pocas que se plantea que hasta 2050 el planeta debe reducir el consumo de petróleo al 60% de lo actual, y todavía más en el gas, hasta llegar al 70%. Y abandonar total y definitivamente el uso del carbón como fuente de energía hasta mediados de siglo (el 95% menos que en 2019 para ser precisos). Si se cumplen estos postulados, se podrá demorar el calentamiento global, y solo así se podrá acceder a una esperanza para los seres vivos.

“Estamos ante una encrucijada -afirmó el jefe del Comité de especialistas, Hoesung Lee-. Las decisiones que tomemos ahora pueden garantizar un futuro viable. Tenemos las herramientas y el conocimiento necesarios para limitar el calentamiento”, añadió.

Los acuerdos internacionales vigentes no son suficientes en lo más mínimo, según lo informado ayer. Aún si se cumpliesen, el objetivo de que la temperatura media del planeta no aumente más de 1,5º está “fuera del alcance”, se explicó en el informe. Los especialistas alertaron que, de no hacer reformas de raíz, el calentamiento sería de un “catastrófico” 3,2º más que la media de este momento en 2010.