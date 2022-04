Nai Awada aseguró que se quiere ir del país: "No se puede vivir más así"

Nai Awada expresó su preocupación por la situación actual que atraviesa el país y confesó que le gustaría irse a vivir en el extranjero. "Me duele en el alma", sostuvo.

"Ando con muchas ganas de irme a vivir a Uruguay. Siento que no se puede vivir más así y no quiero criar a mis hijos así. Me duele el alma, pero me quiero ir del país", escribió Awada, en su cuenta de la red social Twitter.

Luego de las declaraciones de la actriz y sobrina de la ex primera dama, Juliana Awada, cientos de usuarios salieron a cuestionarla. "Me parece súper lógico que Nai Awada que es mala actriz y no labura bien bajo ningún gobierno decida irse y culpar a Perón", replicó un usuario.

"Si necesitas un remis, yo te llevo gratis a Aeroparque... No te olvides de apagar la luz", agregó otro tuitero.

Los comentarios provocaron el enojo de la joven que salió a responder. "A todos los K y peronchos asquerosos, mandándome hater solo por ser Awada, cielos, les cuento que me chupa un huevo la política y que solo quiero vivir bien loco. ¡Mi papá es uno de los mejores actores del país y nada tengo que ver con política, pero ustedes manga de roñosos a laburar!", dijo.

Horas después de su publicación, Nai aseguró que "ama" Argentina. "Amo mi país, que quede muy claro y siempre lo digo, simplemente soy joven y pienso en ser madre, y no alcanza la plata para nada, y tengo MIEDO de salir sin mi novio por capital porque hay muchísima inseguridad, y es TERRIBLE ser mina en argentina", señaló.