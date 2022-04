Alina Moine rompió el silencio sobre su supuesta relación con Gallardo

Las versiones de romance entre Alina Moine y Marcelo Gallardo vienen hace mucho. No fue más que un rumor, al menos mientras el ex jugador de fútbol intentaba mantener su matrimonio con Geraldine De Rosa.

Muchos tomaron unas fotos de un viaje a Salta como la confirmación de la relación entre Alina Moine y Marcelo Gallardo.

Y por primera vez, Moine se animó romper el silencio y lo hizo en Socios del espectáculo, en las mañanas de El 13, para el programa de Rodrigo Lussich y de Adrián Pallares. "El día que tenga ganas de contar que tengo novio me saco una selfie y se la mando a Adrián y a Rodrigo para que hagan un cuadrito", dijo Alina.

Antesw, la periodista de ESPN dijo: "Yo no soy la clandestina" como dando a entender que estaría saliendo con el Muñeco en forma oficial.

Pero en un programa de televisión, tras esa revelación, a los pocos minutos después, Geraldine La Rosa (ex esposa de Gallardo) se comunicó con Karina Iavicoli y dio su versión de los hechos.

“Como vieron recién, me llamó Geraldine en vivo y me dijo: No estoy de novia con otro hombre, como aseguran, vine de vacaciones en el Sur con un amigo y uno de mis hijos y Marcelo se quedó a cargo de los chicos’”, contó la panelista.

“Todo esto lo dicen para destruir a Marcelo desde hace muchos años: es un plan sistemático, quieren bajarlo del lugar del que está”, continuó relatando Iavicoli sobre las palabras que le dijo la esposa del DT. “Yo sigo estando con Marcelo”, fue la contundente respuesta de Geraldine.