Alberto Fernández a Gabriel Boric: "tenés en mí un amigo para ayudarte"

Luego de la reunión que mantuvieron en privado en la Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández y su par chileno, Gabriel Boric, brindaron este mediodía una conferencia de prensa conjunta, en el primer viaje internacional del nuevo mandatario trasandino.

El Jefe de Estado argentino resaltó que los "muchos puntos de contacto" que tiene con su par chileno "respecto de la mirada con la que debemos enfrentar el mundo" y afirmó que la Argentina y Chile tienen "un destino en común" que debe "cuidarse".

"Gabriel, tenés en mí un amigo para ayudarte en lo que esté a mi alcance, un aliado para lograr la unidad latinoamericana, un cómplice para modernizar todo lo que haya que modernizar, pero con criterios de igualdad", le expresó Fernández al mandatario chileno, tras firmar convenios en el Museo del Bicentenario en Casa Rosada.

Por último, el Presidente agregó que "Chile y Argentina no tienen una cordillera que los divide, sino que los une, y eso debemos atenderlo de una vez y para siempre".

Mientras tanto, Boric confesó que la intención de su Gobierno es "profundizar la relación con el pueblo hermano de la Argentina".

El mandatario chileno aprovechó para remarcar que los Derechos Humanos "se tienen que respetar de manera íntegra, independientemente del color político del gobierno que los vulnere".

"El problema que existe en algunos sectores de izquierda respecto de un doble estándar en materia de derechos humanos también lo tienen los sectores de derecha cuando hablan sólo de la triada Venezuela-Cuba-Nicaragua, y el periodismo lo reproduce permanentemente . ¿Por qué los medios me preguntan por Venezuela, Cuba y Nicaragua, y no me preguntan por las filiaciones de Derechos Humanos en Chile o los asesinatos de dirigentes sociales en Colombia?", planteó.