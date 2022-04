La tucumana Juariu se metió entre los cuatro mejores de MasterChef

Un camino lleno de sobresaltos, emoción y momentos icónicos marcaron el paso de la tucumana Victoria "Juariu" Braier por Masterchef. La semana parecía complicada para la influencer que pensó que quedaría eliminada de reality (como pasó en diciembre del año pasado), pero la favorita de los tucumanos logró ubicarse entre las cuatro mejores celebridades del programa.

Quizás, MasterChef marcó un punto de inflexión en la carrera de Juariu, ya que cuando inició dentro del mundo televisivo, declaraba, en una entrevista para Teleshow, que no se sentía una “celebrity”. “Para mí, era un honor que hayan pensado en mí”, fue una de las frases más resonantes de la influencer.

“Creo que mis seguidores se identifican con el hecho de cómo alguien común que empezó a subir contenido en las redes, de repente llegó a la televisión, a un programa así. Es muy loco para todos”, agregó en dicha oportunidad.

De la misma manera, la tristeza se hizo parte de ella cuando fue eliminada el 27 de diciembre del 2021, debido a que había sido una de las personalidades que más destacaba en la competencia culinaria. Los ravioles de calabaza y pistacho parecían haber sido su gran cuco y ponían final a su primera participación. "No lo puedo creer. Me mandé una cagada pero no puedo entender que me estoy yendo. Me duele irme", dijo en aquella oportunidad.

Sin embargo, dicho episodio quedaría atrás cuando en enero volvió al programa junto con Denise Dumas. “¡Volví! Ahora hacerlos aca a todos. ¡Gracias a todos los que me bancan! Los amo. ¡Vamos por todo! Aguante Tucumán que volvimos a Masterchef Argentina”, posteó en redes sociales.

Asimismo, fue protagonista de momentos icónicos a lo largo del programa. Muchos de los amantes del programa, todavía tienen fresco en su memoria aquel episodio cuando Paula Pareto decidió cederle el lugar a la tucumana. "Yo me tengo que ir, tengo compromisos médicos. Quiero pedir permiso para cederle mi lugar a Juariu. Lo más responsable y lo que corresponde es que le de el lugar que corresponde a mi trabajo", aseguró la “Peque”.

Ahora, la instagramer encarará la semana más determinante de su estadía en el programa, que estipula la gran final para el 10 de abril. Con todo lo vivido, ¿Crees que la tucumana es candidata a coronarse en el programa?