Evacuación y diálogo de paz: siguen los esfuerzos en Mariúpol

Los esfuerzos de evacuación en Mariúpol y en la cercana Berdyansk, ambas en la costa sur de Ucrania, debían continuar con un convoy de autobuses que se estaba preparando con ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Mariúpol es el principal objetivo de Rusia en la región sudoriental ucraniana de Dombás, y decenas de miles de civiles están atrapados allí con escaso acceso a alimentos y agua. El CICR abandonó intentos anteriores por motivos de seguridad, mientras que Rusia le culpó de los retrasos.

Las cinco semanas de esfuerzos por negociar el fin de la guerra han dado pocas señales de avance, aunque el negociador jefe de Rusia, Vladimir Medinsky, dijo que las conversaciones se reanudarían hoy. El sábado, el negociador ucraniano David Arakhamia había hecho albergar esperanzas sobre las negociaciones con Rusia, afirmando que se había avanzado lo suficiente como para mantener conversaciones directas entre ambos. Ayer, Medinsky aplastó esa posibilidad, diciendo que no había un borrador de acuerdo para una reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y el ucraniano Volodímir Zelenski. Aunque Ucrania estaba mostrando “más realismo” al aceptar ser neutral, renunciar a las armas nucleares, no unirse a un bloque militar y negarse a albergar bases militares, las demandas de Rusia sobre Crimea no estaban contempladas.