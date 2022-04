Qué hay para ver en las plataformas de streaming

CCC GO

Fortaleza prohibida

(Cinemax, a las 15.25)

En un Detroit distópico, las antiguas mansiones de ladrillo dan ahora cobijo a los delincuentes más peligrosos de la ciudad. En un intento desesperado por proteger a la población, la policía construye, en torno a esos edificios, un muro de contención. Mientras el agente secreto Damian Coller libra una dura batalla contra la corrupción, Lino, un expresidiario, intenta llevar una vida honrada. Cuando Tremain, el capo de la droga, secuestra a la novia de Lino, Damian acepta su ayuda para desmantelar la siniestra trama que pretende acabar con la ciudad.

Canela

(Golden, a las 10.25)

María es una niña que vive con su abuela en el centro de la Ciudad de México. Su abuela tiene un restaurante llamado el Molcajete, de comida tradicional mexicana, y ha dejado de cocinar desde la muerte de su hija. María hace todo lo posible para que regrese al restaurante. Y cuando su abuela vuelve a El Molcajete se topará con la chef Rosi, quien realiza platos de fusión franco-mexicana, siguiendo las nuevas tendencias de lo light. Además de esta sorpresa, una afamada crítica de cocina de la televisión juzga a el mole de los cocineras.

Hitch: un especialista en seducción

(TNT, a las 15.21)

Alex Hitch Hitchens es el agente de citaciones con más éxito en Nueva York y puede conseguir que hasta el hombre más mediocre tenga un encuentro con la mujer de sus sueños. Él sabe lo que quieren las damas y conoce todos los trucos posibles para que sus clientes masculinos se queden con las chicas más atractivas de la ciudad. Desafortunadamente, también existen los casos perdidos, y ese es Albert, que supondrá un reto para hitch en su propósito de que consiga salir con una bella y rica famosa. Por otro lado, aparece en la vida de Hitch una periodista del mundo del espectáculo, Sara Melas, que no cree que exista el doctor de las citas.

Netflix

Propuesta laboral

Kdrama original de Netflix, estreno de un capitulo semanal.

Serie de televisión de Corea del Sur basada en un webtoon con el mismo título de HaeHwa, protagonizada por Ahn Hyo-seop, Kim Se-jeong, Kim Min-kyu y Seol In-ah. Shin Ha-ri (Kim Se-jeong) hace un trato consigao misma, por lo que decide asistir a una cita a ciegas como su mejor amiga para que ella no se enfrente a alguna trampa amorosa. Sin embargo sus planes cambian cuando se encuentra frente a frente con Kang Tae-mu (Ahn Hyo-seop), director ejecutivo de la empresa de Ha-ri, y él hace una propuesta que no puede rechazar para hacer que su familia acepte que se case con quienquiera que se presente en la cita. Ha-ri no sabe si aceptar su propuesta de seguir jugando a fingir. Para ella, nada podría salir mal con mentir sobre tu verdadera identidad mientras sales con el jefe.

HBO MAX

El drogas

En los años 80, el músico Enrique Villarroel tiene una visión: va a crear un grupo que se va a llamar Barricada. 30 años más tarde, y tras una carrera llena de éxitos, Villarroel abandona el grupo, acusando a sus compañeros de querer echarle. Por si esto fuera poco, la madre del artista acaba de ser diagnosticada con alzhéimer. Lejos de desanimarse, el artista adopta un nuevo nombre, “El Drogas”, con una misión en mente: volver a triunfar en el mundo de la música, esta vez en solitario.

MUBI

Pigsty

Dos historias dramáticas. En un pasado indeterminado, un joven caníbal (que mató a su padre) es condenado a que unas bestias salvajes lo despedacen. En la segunda historia, Julius, el joven hijo de un empresario industrial alemán de la posguerra, va de camino a acostarse con los cerdos de su granja.

AMAZON PRIME

Jumanji: The Next Level

Las aventuras continúan en el fantástico mundo del juego Jumanji. En esta ocasión, los jugadores vuelven al juego, pero sus personajes se han intercambiado entre sí, lo que ofrece un curioso plantel: los mismos héroes con distinta apariencia. Pero, ¿dónde está el resto de la gente?