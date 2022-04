Esta semana comienzan las obras en Café 25

Buenas noticias rondan por la esquina del tradicional Café 25. Pasaron 21 días, desde que se conoció la noticia del desprendimiento de material de una de las columnas que sostiene al edificio de Mendoza y 25 de Mayo. Ahora la atención, esta puesta sobre los trabajos de la reparación y consolidación de lo edificado, que por el momento están previstos para esta semana.

Al día de la fecha, el proyecto final fue presentado, puesto en conocimiento a la Dirección de Catastro Municipal, a los miembros del consorcio y a los dueños del restó. “El proyecto determina qué tipo de trabajos hay que hacer para poner en situación normal la estructura afectada. El proyecto consiste en un aumento de la sección de la columna -el tamaño- con una armadura adicional, con hierro adicional y un nuevo relleno de hormigón”, dijo Pablo Lazarte, director de Catastro Municipal.

Según los estudios preliminares del ingeniero a cargo, Raúl Benito, los trabajos consistirán en volver a poner en situación de portabilidad a la columna, para que pueda soportar las cargas a las cuales estuvo prevista. De esta manera, se volverá a una situación normal, explica Lazarte. Las tareas se realizarán en torno de la columna afectada en la planta baja y alta para solucionar el problema en el sector del bar.

Con respecto a cuál fue la causa del desprendimiento, aún no hay información exacta. “El diagnóstico de cuál fue el motivo, no lo tenemos. Lo más probable, es que mientras se vaya trabajando en la zona, se descubra y quede evidenciado otros datos que nos pueden llevar a tener una conclusión certera de que es lo que ocurrió. Lo que si es seguro que hay un trabajo de compresión sobre la columna que está afectada”, explica Lazarte

Cuándo empiezan

Tanto afuera como adentro del local gastronómico, continúan colocados los caños metálicos como medida de prevención para que la estructura se mantenga segura. Por lo tanto, se prevé que la esta semana comiencen los trabajos. “El consorcio del edificio, ya está pidiendo presupuestos a distintas empresas para evaluar los costos y decidir quien llevará las tareas. Por lo tanto, ante este panorama, yo estimo que en días empiecen”, enfatiza. “Si todo marcha bien, yo calculo que en menos de un mes ya estaría en condiciones de volver a la normalidad el sector de Café 25”.

Por los trabajos, que se efectuarán en la esquina, se procederá a sectorizar y a delimitar el área para evitar cualquier tipo de inconvenientes y será de manera preventiva. “Este procedimiento, no afectará a los inquilinos del edificio ni a los transeúntes. Por tal motivo, no se va a desalojar a los nadie. Es un trabajo independiente, muy enfocado y sectorizado, es por eso que no existe ningún riesgo. Hay que actuar, y no hay que dejar que esto avance. La situación esta controlada y no es de gravedad”, resume Lazarte.

Por su parte, el encargado del edificio Federico Sánchez, comentó que los vecinos están tranquilos. “Estamos en proceso. El miércoles presentamos, el proyecto final de la recuperación, de la columna. Así que ya tenemos un presupuesto y mientras esperamos que nos entregan dos presupuestos más. Y en estos días, nos volvemos a reunir para definir si las tareas comienzan esta semana”, asegura. (Producción periodística: Gianna Camarda)