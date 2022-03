Sorpresa por el cierre temporal de Cafe 25

La postal en la esquina de 25 de Mayo y la peatonal Mendoza hace que muchos tucumanos queden desconcertados. “Yo vine directo al bar, quise entrar pero la puerta estaba cerrada. No sabía nada. Vi que estaba todo oscuro. Me fui al bar del frente, consulté y ahí me enteré de la situación”, dijo a LA GACETA Mario Ruiz, fiel cliente de Café 25.

“Hace 19 años que trabajo, y la verdad que si hemos recibido muchas consultas y preguntas de personas que se acercan y quieren saber si es un cierre definitivo. Nosotros somos de la misma empresa que Café 25, pero los dejamos más tranquilos cuando le decimos que solo será algo momentáneo”, comenta uno de los mozos del bar Filipo ubicado enfrente, en la misma esquina.

En el mismo sentido, desde los propietarios de la marca se quiso llevar tranquilidad a los tucumanos, y se manifestó que el cierre es solo preventivo. “El domingo nos avisaron lo que había ocurrido e inmediatamente nos pusimos en contacto con nuestros ingenieros y arquitectos. A su vez, le avisamos a las autoridades de la Municipalidad. Por la tarde el bar ya estaba cerrado”, se confirmó a LA GACETA. El desprendimiento de material de la columna de soporte quedó expuesto cuando se sacaron las maderas del revestimiento para realizar una remodelación estética.

Hasta el momento, no se conoce de ningún antecedente de estas características. El bar permanecerá cerrado de momento para preservar a la ciudadanía, aunque desde la Dirección de Catastro informaron que no hay riesgo de derrumbe ni una situación de emergencia (ver “Una pausa...”).

Los vecinos del edificio también fueron consultados por LA GACETA. Comentaron que la situación está bastante tranquila y que el tema está siendo llevado por el consorcio en conjunto con los representantes del bar y con los responsable del municipio.