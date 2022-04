El dolor de Daniela Cardone por la muerte de su hermano: "Vuela alto"

Un difícil momento familiar atraviesa Daniela Cardone. Su hermano fue encontrado muerto en el interior de un hotel abandonado cercano a la costanera de la ciudad de Viedma, Río Negro.

Se trata de Fabio Cardone, de 57 años, cuyo cuerpo fue hallado en el día de ayer en el subsuelo de la construcción por otro hombre, de 35 años, que convivía en el lugar y fue quien lo identificó.

Luego de conocerse la triste noticia, Ciardone compartió un emotivo mensaje. "Vuela alto Fabio", escribió en su cuenta de la red social Instagram.

La ex modelo en diálogo con LAM (América) contó cómo se enteró de la muerte de su hermano. "Me avisó María Rosa, una hermana mía de Patagones, que lo habían encontrado. "Primero, no sabían si era él o no, pero después confirmaron que sí, que era Fabio. Están haciéndole la autopsia. Por lo que nos enteramos, se cayó de un edificio en construcción, en la boca del ascensor", aseguró.

"Ahora estamos esperando la autopsia. Es tremendo esto de no saber. Realmente, estoy muy consternada", cerró.