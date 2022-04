La memoria de la guerra vive en nuestras plazas y parques

“Homenaje a los héroes tucumanos caídos en la Guerra de Malvinas”

Inauguración: 2 de abril de 2018.

Ubicación: San Miguel de Tucumán. Entre la avenida Mate de Luna y la calle Lucas Córdoba; a la par del Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de las Mercedes.

Condición: en buen estado.

Asentadas sobre la pared de cemento, una sucesión de placas muestran los nombres de 23 tucumanos fallecidos durante la contienda bélica. La postal se completa con algunos árboles añosos que le brindan resguardo al cenotafio y un par de bancos para descansar. De todos los monumentos que hay en la Capital este es el único que posee cierto “ensamble histórico”, al haberse construido a pocos metros de la Plaza de la Fundación y el Monumento al Bicentenario.

Paseo lineal “Malvinas argentinas”

Inauguración: 11 de junio de 2021.

Ubicación: Bella Vista. Por la avenida Constitución (en la zona del Ingenio).

Condición: en buen estado.

Sobre el recorrido se asientan nueve tótems -foto de la izquierda-; cada uno detalla el nombre de un ex combatiente de Bella Vista que defendió a la patria (más algunas referencias a la fuerza a la que perteneció y su destino final). Al avanzar, el visitante se topa con juegos infantiles, bancos, sectores con rosales y un mural alusivo creado por el pintor Roberto Medina.

“En homenaje a los héroes de la guerra...”

Inauguración: abril de 2009.

Ubicación: Concepción. En plaza Mitre (entre las calles España y José de San Martín).

Condición: en buen estado.

Concepción recuerda a quienes ofrendaron su vida para defender la soberanía nacional en la Perla Austral. En la plaza principal, una pared translúcida con recortes geométricos fue levantada “en homenaje a los héroes de la Guerra de Malvinas”. En complemento, una columna sostiene dos placas memoriales (de 2002 y 2004). Tras la renovación -en 2019- de esta zona del microcentro, el plano del monumento se mimetiza con la gente que circula a diario, la fuente de aguas danzantes y los bancos para disfrutar al aire libre.

“Recuperación de las Malvinas”

Inauguración: 2 de abril de 2004.

Ubicación: Monteros. En la plaza Bernabé Aráoz (entre las calles Rivadavia y 24 de Septiembre).

Condición: en buen estado.

El elemento conmemorativo (un bloque macizo asentado casi al ras del suelo) recrea a dos soldados que izan la bandera nacional sobre un terreno rocoso. Sin mayores detalles, la escena se titula “Recuperación de las Malvinas”.

Boulevard “Héroes tucumanos de Malvinas”

Inauguración: 22 de julio de 2017.

Ubicación: Yerba Buena. Avenida Juan Domingo Perón al 1.600, linda con el predio del Open Plaza.

Condición: en buen estado.

El paseo empezó a tomar forma a partir de una donación privada que recibió el municipio en 2016. Al inicio sólo había un monumento en el cual podía verse -sobre una plancha metálica- el contorno de las islas y su respectiva placa conmemorativa. Un año después, el boulevard quedó inaugurado como tal y se añadió un busto del ex capitán Carlos “Trucha” Varela (Fuerza Aérea argentina). “Prefiero que me digan patriota, no héroe”, reza el monolito de quién lideró el ataque que casi acabó con la vida del comandante británico Jeremy Moore.

Por último, en 2018, la Asociación Amigos del Crucero General Belgrano colocó una estructura dedicada a los tripulantes de la flota. Un dato interesante: ese mismo prototipo se erigió en otras 23 ciudades para crear una cadena de homenajes incapaz de naufragar frente al paso del tiempo.

“Soldado Alado”

Inauguración: junio de 2017.

Ubicación: Famaillá. En las inmediaciones del Cabildo temático.

Condición: en buen estado.

La escultura es contundente: cara, alas y brazos extendidos apuntan hacia la tierra de Dios. A lo lejos, somos testigos de su ascenso. La anécdota detrás de esta obra nos muestra el valor de que los jóvenes se comprometan con la patria. El “Soldado alado” fue producto de una movida de la escuela de Comercio “Ricardo Rojas”, como parte del proyecto sociocomunitario “Recuerdos de Malvinas en Famaillá”.

“En este tipo de iniciativas lo que se busca es que los estudiantes aprendan sobre un determinado tema para, después, volcarlo en algún tipo de servicio social. Cuando nos tocó investigar sobre Malvinas -allá por 2013- nos dimos cuenta de que era lamentable que en una ciudad con tantas estatuas no hubiera una dedicada a los ex combatientes”, comenta Leonardo Ocampo, director de la escuela.

Para remediarlo, los alumnos de quinto año (de aquel entonces) decidieron impulsar un nuevo monumento, pero la burocracia estatal les jugó en contra. El plan B fue pintar -en 2016- un mural alusivo dentro de la escuela; obra que mide 12 metros y hoy se localiza en el tanque de agua del patio.

“La verdad es que no queríamos darnos por vencidos. Con los chicos buscamos ayuda por diferentes medios hasta que nos donaron el dinero suficiente y logramos construir el monumento en la vía pública”, agrega Ocampo. Entre sí, ambas producciones funcionan como un espejo.

La manera de encarar el aprendizaje hizo que la institución ganara dos menciones de honor en el Premio Presidencial Escuelas Solidarias.

“Nosotros abordamos Malvinas desde diferentes currículas (inglés, geografía, ética, etcétera) para llamar a la reflexión e inmiscuirnos de lleno en la problemática. Lo lindo de este trabajo fue que, además de los alumnos obligatorios, muchos quisieron ser voluntarios y aún al pasar de grado siguieron colaborando”, agrega Ocampo.

Monumento “Halcones de Malvinas”

Inauguración: 2 de abril de 2021.

Ubicación: Lomas de Tafí. Por la avenida Mercedes Sosa, casi llegando a la calle Cabo Oscar Quipildor.

Condición: en buen estado.

En este monumento -orquestado por la Fundación Operación Rosario y la Municipalidad de Tafí Viejo- nuestros ojos se posan automáticamente sobre la escultura de un avión A4B-Skyhawk a escala real. Alrededor, hay nueve bustos que retratan a los pilotos caídos del Grupo V de Caza (G5C). Con el casco en la mano, esos eternos halcones aguardan para volver a subir a la aeronave; mientras el cielo los cobija. Todas las figuras fueron hechas por el artista local Atilio Roberto y entre los materiales empleados se destacan las mallas de hierro y los revestimientos de cemento.

Plaza “Soldado argentino”

Ubicación: Bella Vista. Entre las calles Juan XXII y Fray Justo Santa María de Oro.

Condición: en estado regular.

Los maceteros rebosantes de plantas y la falta de malezas se agradecen cuando el sol del mediodía pega de lleno. Sin embargo, el monumento principal de la plaza presenta un problema: el soldado quedó manco. Su arma -ahora ya en trozos- tampoco ayuda a enarbolar la figura.

Plaza “Héroes de Malvinas”

Inauguración: 2 de abril de 2005.

Ubicación: San Miguel de Tucumán. Entre las calles Francia y Mario Bravo (en las cercanías del parque 9 de Julio).

Condición: en estado regular.

En el espacio verde prima un monumento que fue pintado hace poco, eso lo demuestran los restos de pintura rasqueteada y manchas azules que salpican el pasto. Sin embargo, la “lavada de cara” no alcanza para resarcir la sensación de deterioro. Al monumento le faltan tres placas y una parte de las rejas. Además, la fuente que lo complementa permanece inactiva. En la cima de la estructura, un soldado desconocido es testigo del vandalismo. Él poco pudo hacer para evitar que su ballesta fuera doblada y aparezcan algunos escritos (para nada patrióticos) con marcador. Algunas Cartas de Lectores pu blicadas por LA GACETA en 2011 y 2017 mencionan también problemas con la basura y juegos infantiles rotos. El panorama resulta bastante parecido a aquel entonces.

“Homenaje al ARA General Belgrano”

Inauguración: 2 de mayo de 2002.

Ubicación: Las Talitas. En la plaza Miguel de Azcuénaga, comprendida entre las calles 4, 15, 6 y 13.

Condición: en estado regular.

La esencia del monumento es una imagen con relieves del ARA General Belgrano. Mientras el crucero navega entre aguas verdosas (y empolvadas), en su pilar permanecen encalladas tres placas. La más antigua refiere a los ex combatientes residentes en Las Talitas. Le siguen después una mención tras cumplirse 25 años desde la gesta de Malvinas y un apartado para dos ex soldados fallecidos hace más de una década. En la plaza -decorada con musas griegas- hallar el mástil aledaño sin su respectiva bandera confunde un poco la geografía.