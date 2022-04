Qué hay para hacer este sábado en Tucumán

Murga al estilo uruguayo

Pa’ladrar fino, en el Rosita Ávila

Afirman que siempre estamos eligiendo, desde decisiones sobre cosas trascendentes a lo más cotidiano y común. Por eso la murga tucumana de estilo uruguayo Pa’Ladrar Fino presenta su espectáculo “Reflexiones Caninas: Dudar no está mal” esta noche, a las 22, en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550). “¿Elegimos con libertad? ¿Somos lo que elegimos ser? ¿Cuánto hay de decisión personal y cuanto del contexto que nos rodea? ¿Por dónde cruzo la calle? En nuestra tele, ¿el 8 o el 10?”, son algunas de las preguntas que compartirán con el público.

Teatro

Propuestas para esta noche

La agenda teatral tucumana se concentra hoy a las 22. En la Sociedad Francesa (San Juan 751), Carlos Correa repondrá “Jardín florido”, con Alejandra Páez Salas y Martín Lombardelli; mientras que en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251) se verá nuevamente “La fiesta del viejo”, dirigida por Ricardo Salim y protagonizada por Mauro Yriñis y en Sala Ross (Laprida 135), “Hasta el fin de los días”, de Rafael Nofal, con Jorge García, Bea Morán y Araceli García. En La Gloriosa (San Luis 836) a las 21 habrá una “Varietté aérea” a beneficio de Paula Cruz.

Malvinas en las pantallas

La evocación de la historia y de la guerra

Tanto las señales estatales como los Espacio Incaa de todo el país se centrarán hoy en evocar la guerra de Malvinas.

- Por la pantalla chica, en la TV Pública habrá una emisión especial de “Unísono” desde las 18, el programa del Unamu dedicado a Malvinas, con la presentación de Raúl Porchetto y la presencia del cantautor tucumano Alejandro Kaplán (foto), aparte de los bonaerenses Fabián Passaro y Martín Ranínqueo; la santafesina Nilda Godoy y artistas de Tierra del Fuego. En diálogo con LA GACETA, Kaplán adelantó que interpretará su canción “Obsolescencia programada”, en versión filmada con las orquestas de ESEA, que dirije Marcela Roselló, y la de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. “La asociación de mi canción con Malvinas la hicieron desde el programa. Es sorprendente que el significado que uno le otorga a un tema no sea el mismo que te devuelven quienes lo escuchan; no significa que no guarde relación, porque mi letra interpela a quien la escucha, le pide sinceridad, invita a revisar cuáles son sus prioridades”, remarcó. El autor tenía cuatro años en 1982: “sólo recuerdo que me gustaba cantar la marcha y que mi viejo sostenía que era una locura hacerle la guerra a una superpotencia. Todo lo que comprendí del conflicto lo fuí construyendo con los años y tengo mucha contradicción; nuestro mayor déficit nacional pasa por la soberanía, pero denosto de la estrategia que emplearon los militares, que nos resta argumentos a la hora de defender ese reclamo. Pero lo más penoso es la deuda eterna con los jóvenes lanzados al frente de batalla, tanto en las islas como a su regreso”.

- En la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural (San Martín 251) se proyectará a las 20 el documental “1982”, de Lucas Gallo, con material de archivo sobre la cobertura mediática de la guerra en los noticieros 60 minutos y el especial “Las 24 horas de Malvinas”, emitidos por ATC.

- El Canal Encuentro estrenará las series “Navegar la historia: Malvinas y el mar” y “15 años, 15 series. Un viaje a Malvinas”; y repondrá “Pensar Malvinas” y “Malvinas: historia de la usurpación”.

- Por PakaPaka habrá especiales con las “Aventuras de Zamba”, “Pregunta: memoria Malvinas” y “Expedición Malvinas”.

- En DeporTV llegará en estreno “Contar la vida. Especial Malvinas”, con el testimonio de Omar de Felippe, “Malvinas Fútbol Club”, “Sombras Malvinas” y “Malvinas Argentinas y de pueblo”, aparte de “La ola sin fronteras. Una expedición en el Atlántico Sur”, “Expedición Islas”, “Cruce por la identidad” y “El retrovisor”.

- Desde la plataforma Contar se proyectarán los filmes “Nosotras también estuvimos”, “Un viaje a Malvinas”, “Iluminados por el fuego” (foto), “La forma exacta de las islas”, “Vindica / Episodio 1: El último”, “Combatientes”, “1982. Dos historias de Malvinas” y “Piratas, pastores e inversores”, entre documentales y ficción basada en hechos reales.

Citá

La “geografía existencial” de González Goytía

Inspirado en las vivencias del confinamiento en la pandemia de Covid, Agustín González Goytía compuso los temas de “Geografía existencial”, su segundo disco que llegará a CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457), a las 22. Estará acompañado por Pupy Nagle, José Villafañe, Cristobal Cadierno, Paulo Vera y Marcelo Piñero en este recital.

En vivo

Folclore, rock, pop, cuartero y metal en distintos espacios

Hoy, a las 20 en la plaza Independencia, la Banda Municipal de Música Luzbel Giacobbe ofrecerá un recital con repertorio del cancionero popular en el que no faltará el folclore, con acceso libre (se suspende en caso de mal tiempo). Luego, las zambas y chacareras se trasladará a El Alto de la Lechuza (24 de Septiembre y Marco Avellaneda será la noche de Los Melián, con la presencia como invitados de Matías Leites, La Yapada y Nahuel Varela. En Yerba Buena, C Nota presentará su disco de pop rock “Fundamental” en Bonneville (avenida Aconquija 900); mientras que Daniel Marsilli e Ismael Diep estarán en Mancora Cerveceria (Congreso 176) y en Robert Nesta Club (San Martín 1.129) habrá metal con Destrucción en Cadena, todo desde las 22. La agenda también contempla a Javier Cainzo con su repertorio de temas románticos y a Corrado con clásicos del cuarteto cordobés en Beckett’s (25 de Mayo 783).