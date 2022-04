Los aceiteros también rechazan las retenciones

“En la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) rechazamos de manera contundente el aumento al 33% de los derechos de exportación a la harina y aceite de soja ya que atenta contra la industrialización de la oleaginosa en el país, afirmó su presidente, Gustavo Idígoras, al sitio Agroempresario.com.

“En nuestra visión, más allá de ratificar el contenido del comunicado, hemos hecho muchas propuestas que el Gobierno descartó. Ahora, al Gobierno le toca constituir un fondo estatal para subsidiar a la molinería entendiendo que no necesariamente va a tener buen resultado porque la harina constituye sólo un 20% en el precio final del pan. Además, al panadero le siguen subiendo todo tipo de costos, como por ejemplo el alquiler; con lo cual lo más probable es que no tengamos resultado en ese sentido y no se beneficien los consumidores, pero sí se castigue la principal industria del país que es la industria aceitera”, analizó.

Respecto al conflicto bélico militar entre Rusia y Ucrania, y a cómo influye en la economía de nuestro país, Idígoras fue claro: “el conflicto por supuesto tiene consecuencias desagradables y reprochables desde todo punto de vista. Sin embargo, ha generado distintas oportunidades para la Argentina. Hay nuevos mercados que están demandando productos argentinos; Europa está queriendo comprar maíz y otros mercados están queriendo comprar aceite de girasol, tanto Medio Oriente como también el norte de África. Tenemos buenas oportunidades, pero por el momento el Gobierno está restringiendo todos estos productos con cuotas de exportación y es probable que Argentina termine perdiendo esta oportunidad de posicionamiento y estos altos precios”, lamentó.