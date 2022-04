Bussi apeló, y apuntó contra el juez Puig

El legislador Ricardo Bussi (FR) anunció que presentó una apelación al pedido de desafuero que solicitó a la Legislatura el juzgado de Instrucción Conclusional I, subrogado por Guillermo Matías Puig, en el marco de una causa por presunto abuso sexual. “No vamos a permitir esta barbaridad; el juez, que es subrogante, está peleando por conseguir el cargo, y para pelear el poder toma estas medidas que son totalmente antijurídicas y arbitrarias”, manifestó ayer.

El presidente del partido republicano fue denunciado en junio de 2020 por A.M.J. (la identidad de quien denuncia en estos casos es mantenida en reserva por la Justicia para preservar sus derechos), quien afirmó que el parlamentario abusó sexualmente de ella en su despacho. “Estas paredes son de durlock”, dijo ayer Bussi, mientras daba golpes sobre una de ellas. Y agregó: “mi hija trabaja al lado. Es imposible que en esta oficina haya ocurrido lo que dicen que ocurrió. Es imposible”.

El parlamentario, que está patrocinado por el abogado Juan Colombras Garmendia, consideró que está “absolutamente demostrado” con pruebas que el hecho por el que se lo acusa es inexistente y que se trata de una movida política. “Este tema no puede seguir con el solo objeto de tenerme condicionado”, protestó, dado que la causa lleva dos años sin una resolución. A su vez, consideró que este tema iría en la misma dirección del escándalo que se desató tras la denuncia del ahora ex juez Enrique Pedicone contra Daniel Leiva (actual presidente de la Corte). “Él fue a ver a un camarista para decirle que a Bussi hay que tenerlo picando bajito. Es esto, ¿no? Me tienen picando bajito. Espero que esto se resuelva rápido, porque hay un plazo de dos meses que ha sido totalmente superado”, señaló.

El legislador apuntó contra Puig. “Está peleando por el cargo. Lejos de mostrar su capacidad y sus aptitudes, no encuentra mejor atajo que apretar a un opositor para quedar bien con el gobierno”, protestó. A su vez, opinó que es una embestida por los acercamientos que mostró con Germán Alfaro y el diputado Javier Milei.